Реакция «Спартака» на провокационный ролик «Зенита», подготовленный для презентации Салазара

Генерального директора «Спартака» Олега Малышева спросили про провокационный ролик, созданный «Зенитом».

Петербуржцы планировали презентовать новичка Родриго Салазара роликом в духе «Гарри Поттера».

На уругвайца была надета распределительная шляпа, которой он говорит: «Только не в «Спартак».

Трансфер Салазара в «Зенит» в итоге сорвался. Затем купить Родриго пытался «Спартак», но не смог.

«Как отреагировали? С юмором. К нам он не перешел не из-за этого ролика», – сказал Малышев.