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  • «Спартак» рассчитывает купить Салазара после срыва трансфера игрока в «Зенит»

«Спартак» рассчитывает купить Салазара после срыва трансфера игрока в «Зенит»

«Спартак» достиг прогресса в переговорах с «Брагой» по трансферу полузащитника Родриго Салазара. Клуб стремится успеть оформить сделку до конца трансферного окна.

  • Салазар этой зимой тренировался в составе «Зенита» и успешно прошел медосмотр, но позднее вернулся в «Брагу».
  • Сообщалось, что португальский клуб не устроили гарантии оплаты трансфера в связи с риском нарушения санкционного режима Евросоюза. Из-за этого переход игрока в «Зенит» сорвался.
  • 25-летний уругваец провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
  • По данным O Jogo, португальский клуб ранее договоривался о трансфере Салазара в «Зенит» за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (22)
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oyabun
1739944798
Вряд ли Спартак предложит лучшие финансовые условия чем Зенит.
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ilich55
1739945480
Если трансфер в Зенит сорвался из-за риска нарушения санкционного режима Евросоюза, то каким образом Спартак может сей риск обойти? Не иначе Спартак отвезёт Браге, и не только чумадан наличкой, но как быть с не желанием самого Салазара переходить не понятно куда?
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алдан2014
1739945999
Журналистам писать не о чем,вот и фантазируют
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fakeid
1739946327
только не в спартак, только не в спартак © гы-гы!
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FRZZ
1739946496
Если Салазар этой зимой тренировался в составе «Зенита» и успешно прошел медосмотр, то Спартаку не следует связаться с ним, это как-то непорядочно. А Актюркоглу в составе Бенфики опять забил, в этот раз Монако. Такого игрока профукал Спартак....
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БАЗАРА НЕТ
1739949792
Спартак как падальщики, все после чемпиона подметают) стыдно за Спартак
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Айболид
1739952902
Ну ну .
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FWSPM
1739960727
пускай готовится записывать настоящее видео
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