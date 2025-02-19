«Спартак» рассчитывает купить Салазара после срыва трансфера игрока в «Зенит»

«Спартак» достиг прогресса в переговорах с «Брагой» по трансферу полузащитника Родриго Салазара. Клуб стремится успеть оформить сделку до конца трансферного окна.

Салазар этой зимой тренировался в составе «Зенита» и успешно прошел медосмотр, но позднее вернулся в «Брагу».

Сообщалось, что португальский клуб не устроили гарантии оплаты трансфера в связи с риском нарушения санкционного режима Евросоюза. Из-за этого переход игрока в «Зенит» сорвался.

25-летний уругваец провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.

По данным O Jogo, португальский клуб ранее договоривался о трансфере Салазара в «Зенит» за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.