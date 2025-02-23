Селюк – о несостоявшемся трансфере «Спартака»: «Счастье, что не получилось!»

Агент Дмитрий Селюк выразил отношение к трансферам ведущих клубов РПЛ.

«Краснодар» никого не подписал, но это даже, может быть, лучше для них. Тот же «Спартак», наоборот, взял футболистов, а ещe Илича хотели. Для «Спартака» счастье, что с Иличем не получилось! Ещe неизвестно, кому повезло, что Салазар сорвался. До зимнего перерыва спартаковцы и так были в хорошей форме, для них проблема, что была пауза.

Уверен, если бы не пауза, «Спартак» был бы на первом месте. Понятно, что «Зенит» укрепился сейчас, чтобы стать чемпионом в свой столетний юбилей», – сказал Селюк.