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  • Селюк – о несостоявшемся трансфере «Спартака»: «Счастье, что не получилось!»

Селюк – о несостоявшемся трансфере «Спартака»: «Счастье, что не получилось!»

Агент Дмитрий Селюк выразил отношение к трансферам ведущих клубов РПЛ.

«Краснодар» никого не подписал, но это даже, может быть, лучше для них. Тот же «Спартак», наоборот, взял футболистов, а ещe Илича хотели. Для «Спартака» счастье, что с Иличем не получилось! Ещe неизвестно, кому повезло, что Салазар сорвался. До зимнего перерыва спартаковцы и так были в хорошей форме, для них проблема, что была пауза.

Уверен, если бы не пауза, «Спартак» был бы на первом месте. Понятно, что «Зенит» укрепился сейчас, чтобы стать чемпионом в свой столетний юбилей», – сказал Селюк.

  • «Спартак» претендовал на покупку Жедсона Фернандеша у «Бешикташа», Родриго Салазара у «Браги» и Ивана Илича у «Торино», но в итоге они остались в прежних клубах. Салазара также хотел купить «Зенит».
  • «Спартак» выиграл последние 6 матчей в РПЛ.
  • «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 39 очками после 18 туров. «Зенит» уступает «быкам» по результату личной встречи. «Спартак» идет третьим с 37 очками.

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Источник: Legalbet

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Комментарии (2)
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R_a_i_n
1740328698
На счёт Ильича полностью согласен, на счёт Салазара категорически нет.
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WILDLING_HRUNDEL
1740329863
Возьми с полки пирожок мазутный
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