«Спартак» вернулся к кандидатуре Салазара из «Браги»

Московский «Спартак» возобновил интерес к полузащитнику «Браги» Родриго Саласару. Клуб сделал португальской команде предложение о трансфере игрока в размере 20 млн евро с учeтом бонусов.
«Спартак» не утратил интерес к 25-летнему уругвайскому футболисту, несмотря на неудачную попытку приобрести его минувшей зимой. На текущий момент переговоры между сторонами продолжаются.
- В минувшем сезоне-2024/25 полузащитник провeл 30 матчей во всех турнирах, забив 8 мячей и отдав 9 результативных передач.
- Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.
- Сумма отступных в контракте Саласара составляет 50 млн евро.
Источник: Fussball Europa