«Спартак» вернулся к кандидатуре Салазара из «Браги»

Московский «Спартак» возобновил интерес к полузащитнику «Браги» Родриго Саласару. Клуб сделал португальской команде предложение о трансфере игрока в размере 20 млн евро с учeтом бонусов.

«Спартак» не утратил интерес к 25-летнему уругвайскому футболисту, несмотря на неудачную попытку приобрести его минувшей зимой. На текущий момент переговоры между сторонами продолжаются.