Стали известны запросы Салазара по зарплате в «Спартаке»

Полузащитник Родриго Салазар в случае перехода в «Спартак» из «Браги» хочет получать зарплату в размере 3 миллионов евро в год без учeта бонусов.
В клубе пытаются снизить запросы игрока до 2,5-2,7 миллиона евро без учeта бонусов.
- По данным «Чемпионата», «Спартак» продвинулся в переговорах с «Брагой» по трансферу Салазара.
- Уругваец этой зимой тренировался в составе «Зенита» и успешно прошел медосмотр, но позднее вернулся в «Брагу».
- Сообщалось, что португальский клуб не устроили гарантии оплаты трансфера в связи с риском нарушения санкционного режима Евросоюза. Из-за этого переход игрока в «Зенит» сорвался.
- 25-летний Салазар провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
- По данным O Jogo, португальский клуб ранее договоривался о трансфере игрока в «Зенит» за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.