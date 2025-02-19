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Стали известны запросы Салазара по зарплате в «Спартаке»

Полузащитник Родриго Салазар в случае перехода в «Спартак» из «Браги» хочет получать зарплату в размере 3 миллионов евро в год без учeта бонусов.

В клубе пытаются снизить запросы игрока до 2,5-2,7 миллиона евро без учeта бонусов.

  • По данным «Чемпионата», «Спартак» продвинулся в переговорах с «Брагой» по трансферу Салазара.
  • Уругваец этой зимой тренировался в составе «Зенита» и успешно прошел медосмотр, но позднее вернулся в «Брагу».
  • Сообщалось, что португальский клуб не устроили гарантии оплаты трансфера в связи с риском нарушения санкционного режима Евросоюза. Из-за этого переход игрока в «Зенит» сорвался.
  • 25-летний Салазар провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
  • По данным O Jogo, португальский клуб ранее договоривался о трансфере игрока в «Зенит» за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.

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Источник: Metaratings.ru

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Комментарии (4)
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БАЗАРА НЕТ
1739949476
Мазутных денег много, заплатят) счас вот только с откатами порешают)
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R_a_i_n
1739950103
Сдается мне появится видосик : "Только не хот-доги, только не хот-доги"
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FWSPM
1739960437
Только не в Спартак же
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