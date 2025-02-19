Стали известны запросы Салазара по зарплате в «Спартаке»

Полузащитник Родриго Салазар в случае перехода в «Спартак» из «Браги» хочет получать зарплату в размере 3 миллионов евро в год без учeта бонусов.

В клубе пытаются снизить запросы игрока до 2,5-2,7 миллиона евро без учeта бонусов.