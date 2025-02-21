Появились подробности срыва двух трансферов «Спартака»

«Спартак» делал только одно официальное предложение по полузащитнику «Бешикташа» Жедсону Фернандешу и оно составляло 22,5 миллиона евро. Однако турецкий клуб предложенная сумма не устроила.
«Бешикташ» оценил игрока выше. Турецкий клуб намекал в ходе переговоров, что сумма должна быть не меньше 30 миллионов евро. Из этой суммы половина причиталась бы «Бенфике», которая владеет половиной прав на игрока.
В ситуации с полузащитником Родриго Салазаром, которого «Спартак» намеревался купить у «Браги», торгов особо не было. Его цена с учетом бонусов была чуть меньше 20 миллионов евро, из которых 15 миллионов были бы фиксированной суммой.
Главной проблемой стало нежелание «Браги» отпускать игрока, а также опасения клуба столкнуться с проблемами при трансфере Салазара в Россию.
«Брага» обращалась к экспертам из УЕФА за рекомендациями относительно возможности перехода игрока в «Спартак». Там проблем не увидели, но португальский клуб не рискнул продавать полузащитника красно-белым.
- В случае перехода Жедсона Фернандеша за 22,5 миллиона евро, этот трансфер стал бы самым крупным в истории «Спартака».
- 26-летний португалец провел в этом сезоне 34 матча за клуб, забил 8 голов, отдал 2 передачи.
- До «Спартака» Салазара хотел приобрести «Зенит», но «Брага» также не согласилась продать футболиста в Россию.
- 25-летний уругваец провел в этом сезоне 21 матч за клуб, забил 6 голов, отдал 8 передач.