Появились подробности срыва двух трансферов «Спартака»

«Спартак» делал только одно официальное предложение по полузащитнику «Бешикташа» Жедсону Фернандешу и оно составляло 22,5 миллиона евро. Однако турецкий клуб предложенная сумма не устроила.

«Бешикташ» оценил игрока выше. Турецкий клуб намекал в ходе переговоров, что сумма должна быть не меньше 30 миллионов евро. Из этой суммы половина причиталась бы «Бенфике», которая владеет половиной прав на игрока.

В ситуации с полузащитником Родриго Салазаром, которого «Спартак» намеревался купить у «Браги», торгов особо не было. Его цена с учетом бонусов была чуть меньше 20 миллионов евро, из которых 15 миллионов были бы фиксированной суммой.

Главной проблемой стало нежелание «Браги» отпускать игрока, а также опасения клуба столкнуться с проблемами при трансфере Салазара в Россию.

«Брага» обращалась к экспертам из УЕФА за рекомендациями относительно возможности перехода игрока в «Спартак». Там проблем не увидели, но португальский клуб не рискнул продавать полузащитника красно-белым.