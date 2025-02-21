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Появились подробности срыва двух трансферов «Спартака»

«Спартак» делал только одно официальное предложение по полузащитнику «Бешикташа» Жедсону Фернандешу и оно составляло 22,5 миллиона евро. Однако турецкий клуб предложенная сумма не устроила.

«Бешикташ» оценил игрока выше. Турецкий клуб намекал в ходе переговоров, что сумма должна быть не меньше 30 миллионов евро. Из этой суммы половина причиталась бы «Бенфике», которая владеет половиной прав на игрока.

В ситуации с полузащитником Родриго Салазаром, которого «Спартак» намеревался купить у «Браги», торгов особо не было. Его цена с учетом бонусов была чуть меньше 20 миллионов евро, из которых 15 миллионов были бы фиксированной суммой.

Главной проблемой стало нежелание «Браги» отпускать игрока, а также опасения клуба столкнуться с проблемами при трансфере Салазара в Россию.

«Брага» обращалась к экспертам из УЕФА за рекомендациями относительно возможности перехода игрока в «Спартак». Там проблем не увидели, но португальский клуб не рискнул продавать полузащитника красно-белым.

  • В случае перехода Жедсона Фернандеша за 22,5 миллиона евро, этот трансфер стал бы самым крупным в истории «Спартака».
  • 26-летний португалец провел в этом сезоне 34 матча за клуб, забил 8 голов, отдал 2 передачи.
  • До «Спартака» Салазара хотел приобрести «Зенит», но «Брага» также не согласилась продать футболиста в Россию.
  • 25-летний уругваец провел в этом сезоне 21 матч за клуб, забил 6 голов, отдал 8 передач.

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Источник: РБК

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Комментарии (4)
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alexgroznux
1740133931
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oyabun
1740134472
Какой трусливый клуб Брага. Всего боится.
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Avenger_93
1740135821
Эти подробности были уже известны сразу
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alefreddy
1740145732
невелика надежда на потерю в другое окно можно других прикупить.Настораживает только одно почему в аренду не берут с последующим или без него выкупом
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