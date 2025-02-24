Лепсая объяснил, почему сорвался трансфер Салазара в «Зенит»: «Я хорошо знаю агента игрока»

Агент, функционер Тимур Лепсая объяснил срыв трансфера Родриго Салазара из «Браги» в «Зенит».

Ранее «Зенит» пытался приобрести Салазара за 15+5 миллиона евро.

Уругваец уже был в расположении «Зенита».

Также купить Родриго хотел «Спартак».

«Я очень хорошо знаю агента Саласара. Год назад просто узнавал, у них РПЛ не была приоритетом, планы были грандиозные – АПЛ. В те времена они не очень хотели в Россию.

Между «Зенитом» и «Брагой» всe было договорено. В последний момент «Брага» затребовала акционеров «Зенита», они боялись вторичных санкций. Это нормальная практика, мы часто сталкиваемся с таким в последнее время. Их не устроил один из владельцев акций «Зенита», не знаю кто. Сказали, что не могут принять деньги.

Уже был написан контракт, и личный, соответственно, тоже. Две ночи были разговоры с европейскими юристами, которые пытались нарисовать схему, при которой не «Зенит» платил бы за игрока деньги. Сам за себя или третья сторона», – сказал Лепсая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».