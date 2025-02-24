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  • Лепсая объяснил, почему сорвался трансфер Салазара в «Зенит»: «Я хорошо знаю агента игрока»

Лепсая объяснил, почему сорвался трансфер Салазара в «Зенит»: «Я хорошо знаю агента игрока»

Агент, функционер Тимур Лепсая объяснил срыв трансфера Родриго Салазара из «Браги» в «Зенит».

  • Ранее «Зенит» пытался приобрести Салазара за 15+5 миллиона евро.
  • Уругваец уже был в расположении «Зенита».
  • Также купить Родриго хотел «Спартак».

«Я очень хорошо знаю агента Саласара. Год назад просто узнавал, у них РПЛ не была приоритетом, планы были грандиозные – АПЛ. В те времена они не очень хотели в Россию.

Между «Зенитом» и «Брагой» всe было договорено. В последний момент «Брага» затребовала акционеров «Зенита», они боялись вторичных санкций. Это нормальная практика, мы часто сталкиваемся с таким в последнее время. Их не устроил один из владельцев акций «Зенита», не знаю кто. Сказали, что не могут принять деньги.

Уже был написан контракт, и личный, соответственно, тоже. Две ночи были разговоры с европейскими юристами, которые пытались нарисовать схему, при которой не «Зенит» платил бы за игрока деньги. Сам за себя или третья сторона», – сказал Лепсая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (3)
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Цугундeр
1740420290
Лепсая, Гурцкая.. Невнятные Тимуры свалились ниоткуда. А "Ниоткуда"- это волшебная страна Абхазия, мошонка между РФ и Грузией. Но свербит в ней постоянно...
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FCSpartakM
1740420875
Очередной звездеж. Если юристы рисовали схемы, то за два дня что-нибудь придумали. Могли банально дать игроку бабки за выкуп контракта.
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