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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Брага
Результаты
€ 132 млн
Брага - результаты матчей
Брага
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Брага Мунисипаль
Сайт:
http://www.scbraga.pt/
Тренер:
Карлос Висенс
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Португалия. Примейра. 2025/2026
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Лига Европы. 2010/2011
Португалия. Высшая лига. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2010/2011
Чемпионат Португалии. 2009/2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Кубок УЕФА. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2007/2008
14.09 | 22:45
Брага
1 : 0
Эшторил
10.09 | 22:15
Эштрела
2 : 1
Брага
05.09 | 20:00
Алверка
1 : 2
Брага
31.08 | 22:15
Брага
1 : 0
Витория Гимараеш
16.08 | 22:30
Брага
0 : 0
Жил Висенте
09.08 | 22:30
Морейренcе
2 : 2
Брага
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