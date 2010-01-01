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    Брага - состав

    Город Брага
    Дивизион Португалия-Liga bwin
    Сайт http://www.scbraga.pt/
    Стадион Брага Мунисипаль
    Тренер Артур Жорже Аморим
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Матеус Бразилия Вра 30 21 0 0 3 1 € 6 млн.
    12 Са Тиагу Португалия Вра 28 2 0 0 1 0 € 0.8 млн.
    5 Секейра Нуну Португалия Защ 32 21 1 1 4 0 € 2.5 млн.
    3 Тормена Витор Бразилия Защ 27 20 1 0 4 1 € 4 млн.
    15 Оливейра Паулу Португалия Защ 31 15 0 0 2 1 € 3 млн.
    4 Ниакате Сику Франция Защ 23 15 1 0 2 2 € 3 млн.
    31 Гомес Виктор Испания Защ 22 13 0 1 0 0 € 2.5 млн.
    70 Силва Фабиано Бразилия Защ 22 12 0 0 5 0 € 3.5 млн.
    26 Борха Кристиан Колумбия Защ 30 7 0 1 0 0 € 2 млн.
    15 Орта Андре Португалия Пол 26 21 1 1 3 0 € 5 млн.
    8 Мусрати Аль Ливия Пол 26 19 2 1 5 0 € 14 млн.
    88 Каштру Андре Португалия Пол 34 16 1 1 0 0 € 0.4 млн.
    19 Рачич Урош Сербия Пол 24 16 1 0 2 0 € 6.5 млн.
    57 Гомеш Родригу Португалия Пол 19 12 1 0 2 0 € 3 млн.
    22 Пицци Португалия Пол 33 4 0 1 0 0 € 3 млн.
    67 Горби Жан-Баптист Франция Пол 20 2 0 0 1 0 € 0.5 млн.
    9 Руис Абель Испания Нап 23 22 4 5 1 0 € 7 млн.
    45 Медейрос Юри Португалия Нап 28 19 5 3 5 0 € 6 млн.
    17 Банза Симон Франция Нап 26 19 9 1 2 0 € 7 млн.
    21 Орта Рикарду Португалия Нап 28 18 8 6 1 0 € 20 млн.
    99 Витинья Португалия Нап 22 16 7 1 1 0 € 15 млн.
    14 Джало Альваро Испания Нап 23 9 1 0 2 1 -
    18 Лайнес Диего Мексика Нап 22 6 1 2 2 0 € 2.5 млн.
    27 Брума Португалия Гвинея-Биссау Нап 28 4 2 0 0 0 € 3.6 млн.
    71 Инфанде Эрнани Гвинея-Биссау Нап 21 3 0 0 0 0 € 0.5 млн.
    91 Хорничек Лукаш Чехия Вра 20 - - - - - € 2 млн.
    5 Саатджи Сердар Турция Защ 20 - - - - - -
    17 Мендес Джо Швеция Защ 20 - - - - - € 1.2 млн.
    Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 9
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