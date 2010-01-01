Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|1
|Матеус
|Вра
|30
|21
|0
|0
|3
|1
|€ 6 млн.
|12
|Са Тиагу
|Вра
|28
|2
|0
|0
|1
|0
|€ 0.8 млн.
|5
|Секейра Нуну
|Защ
|32
|21
|1
|1
|4
|0
|€ 2.5 млн.
|3
|Тормена Витор
|Защ
|27
|20
|1
|0
|4
|1
|€ 4 млн.
|15
|Оливейра Паулу
|Защ
|31
|15
|0
|0
|2
|1
|€ 3 млн.
|4
|Ниакате Сику
|Защ
|23
|15
|1
|0
|2
|2
|€ 3 млн.
|31
|Гомес Виктор
|Защ
|22
|13
|0
|1
|0
|0
|€ 2.5 млн.
|70
|Силва Фабиано
|Защ
|22
|12
|0
|0
|5
|0
|€ 3.5 млн.
|26
|Борха Кристиан
|Защ
|30
|7
|0
|1
|0
|0
|€ 2 млн.
|15
|Орта Андре
|Пол
|26
|21
|1
|1
|3
|0
|€ 5 млн.
|8
|Мусрати Аль
|Пол
|26
|19
|2
|1
|5
|0
|€ 14 млн.
|88
|Каштру Андре
|Пол
|34
|16
|1
|1
|0
|0
|€ 0.4 млн.
|19
|Рачич Урош
|Пол
|24
|16
|1
|0
|2
|0
|€ 6.5 млн.
|57
|Гомеш Родригу
|Пол
|19
|12
|1
|0
|2
|0
|€ 3 млн.
|22
|Пицци
|Пол
|33
|4
|0
|1
|0
|0
|€ 3 млн.
|67
|Горби Жан-Баптист
|Пол
|20
|2
|0
|0
|1
|0
|€ 0.5 млн.
|9
|Руис Абель
|Нап
|23
|22
|4
|5
|1
|0
|€ 7 млн.
|45
|Медейрос Юри
|Нап
|28
|19
|5
|3
|5
|0
|€ 6 млн.
|17
|Банза Симон
|Нап
|26
|19
|9
|1
|2
|0
|€ 7 млн.
|21
|Орта Рикарду
|Нап
|28
|18
|8
|6
|1
|0
|€ 20 млн.
|99
|Витинья
|Нап
|22
|16
|7
|1
|1
|0
|€ 15 млн.
|14
|Джало Альваро
|Нап
|23
|9
|1
|0
|2
|1
|-
|18
|Лайнес Диего
|Нап
|22
|6
|1
|2
|2
|0
|€ 2.5 млн.
|27
|Брума
|Нап
|28
|4
|2
|0
|0
|0
|€ 3.6 млн.
|71
|Инфанде Эрнани
|Нап
|21
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 0.5 млн.
|91
|Хорничек Лукаш
|Вра
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 2 млн.
|5
|Саатджи Сердар
|Защ
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Мендес Джо
|Защ
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 1.2 млн.
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 9