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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Брага
Состав
€ 132 млн
Брага - состав команды
Брага
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Брага Мунисипаль
Сайт:
http://www.scbraga.pt/
Тренер:
Карлос Висенс
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
12
Са Тиагу
Вра
31
€ 0.3 млн
31
Bernardo Fontes
Вра
-
2
Гомес Виктор
Защ
26
€ 10 млн
14
Лагербилке Густаф
Защ
26
€ 10 млн
26
Арри-Мби Брайт
Защ
23
€ 9 млн
4
Ниакате Сику
Защ
27
€ 6 млн
37
Баришич Адриан-Леон
Защ
25
€ 4 млн
44
Байрами Адриан
Защ
24
€ 2.5 млн
22
Барсия Серхио
Защ
25
€ 1.5 млн
62
Nuno Matos
Защ
-
7
Diogo Travassos
Защ
-
20
Доржель Марио
Пол
22
€ 10 млн
34
Тикназ Эге
Пол
22
€ 8 млн
6
Карвальо Витор
Пол
29
€ 4 млн
23
Хусейнбашич Денис
Пол
25
€ 2 млн
8
Моутинью Жоао
Пол
40
€ 0.5 млн
16
Маркес Томми
Пол
19
-
90
Luisinho
Пол
-
10
Виктор Пау
Нап
24
€ 15 млн
21
Орта Рикарду
Нап
32
€ 9 млн
17
Милошевич Йован
Нап
21
€ 7 млн
11
Силва Габриэл
Нап
24
€ 7 млн
77
Мартинес Габри
Нап
23
€ 7 млн
9
Наварро Фран
Нап
28
€ 4 млн
19
Винд Йонас
Нап
27
€ 4 млн
95
Видигаль Сандро
Нап
19
€ 3 млн
Всего игроков: 26, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 8
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