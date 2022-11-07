- 24 февраля
- 19:18 Фото Система определения взятия ворот засчитала гол «Фиорентины» «Браге». Судья его отменил 2
- 16 февраля
- 22:55 Лига конференций. «Фиорентина» разгромила «Брагу» и другие результаты
- 7 ноября 2022
- 16:31 Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций 1
- 4 ноября 2022
- 01:35 Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
- 01:01 Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
- 27 октября 2022
- 21:50 Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
- 15 октября 2022
- 12:18 Фото «Работорговцам здесь не рады». Фанаты «Браги» – о покупке акций клуба владельцами «ПСЖ»
- 14 октября 2022
- 16:53 Определен лучший игрок недели в Лиге Европы
- 13 октября 2022
- 21:51 Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Ренну» и другие результаты
- 10 октября 2022
- 13:00 Владельцы «ПСЖ» купили долю в португальском клубе
- 6 октября 2022
- 23:59 Лига Европы. «Рома» проиграла «Бетису» и другие результаты 1
- 8 сентября 2022
- 21:43 Лига Европы. «Арсенал» победил «Цюрих», «Рома» проиграла «Лудогорцу» и другие результаты
- 26 августа 2022
- 14:36 Итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы 5
- 00:50 Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
- 25 апреля 2022
- 22:51 «Брага» прервала рекордную 58-матчевую серию «Порту» без поражений в чемпионате Португалии
- 18 апреля 2022
- 07:24 Пирло может летом возглавить «Брагу»
- 15 апреля 2022
- 00:39 Лига Европы. «Брага», играя вдевятером, вылетела от «Рейнджерс»
- 14 апреля 2022
- 23:58 Лига Европы. «Вест Хэм» разгромил «Лион» и пробился в 1/2 финала 1
- 8 апреля 2022
- 13:23 Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЕ
- 00:04 Лига Европы. «Вест Хэм» добыл ничью с «Лионом», играя тайм вдесятером; «Брага» победила «Рейнджерс»
- 18 марта 2022
- 15:44 «Барса» встретится с «Айнтрахтом», «Аталанта» – с «Лейпцигом» и другие пары 1/4 финала Лиги Европы 14
- 13:25 Педри – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ 1
- 01:50 Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы 5
- 00:21 Головин прервал серию из девяти матчей без голевых действий
- 17 марта 2022
- 22:50 Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
- 19:59 Головин – в запасе «Монако» на игру с «Брагой». Он не выходит в основе с декабря 2