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  • «Динамо Минск» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

«Динамо Минск» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

13 августа, 18:49
Динамо Мн
13.08.2026, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 0
Завершен
Брага
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Ivan Shimakovich
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
42
Фаваз Абдуллахи
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Алексей Жечко
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Брага
31
Бернардо Фонтес
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
7
Diogo Travassos
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
34
Эге Тикназ
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Динамо Мн
21
Danila Radkevich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
5
Даниил Душевский
ОП
78
Артем Соколовский
ЦП
80
Леонард Гвет
ЦФ
9
A. Lutskovich
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
78
Joao Carvalho
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
77
Габри Мартинес
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
90
Luisinho
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
11
Габриэл Силва
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
3-2-2-1-2
1
67
Бегунов
26
Калинин
44
Гурбан
8
Селява
42
Абдуллахи
24
Вакулич
23
Жечко
7
Малашевич
30
Джимет
10
Варданян
3-2-3-1-1
31
Фонтес
22
Барсия
44
Байрами
7
2
Гомес
14
Лагербилке
34
Тикназ
8
Моутинью
20
Доржель
21
Орта
10
Виктор
44
Гурбан
3
Швецов
3
Швецов
44
Гурбан
23
Жечко
78
Соколовский
78
Соколовский
23
Жечко
7
Малашевич
11
Алыкулов
11
Алыкулов
7
Малашевич
10
Варданян
80
Гвет
80
Гвет
10
Варданян
24
Вакулич
9
9
24
Вакулич
21
Орта
37
Баришич
37
Баришич
21
Орта
14
Лагербилке
6
Карвальо
6
Карвальо
14
Лагербилке
34
Тикназ
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
34
Тикназ
7
11
Силва
11
Силва
7
10
Виктор
9
Наварро
9
Наварро
10
Виктор
Остались в запасе
Динамо Мн
Брага
21
Danila Radkevich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
Главный тренер
Александр Шагойко
12
Тиагу Са
ВР
78
Joao Carvalho
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
90
Luisinho
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
77
Габри Мартинес
ЛВ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
21
Danila Radkevich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
78
Joao Carvalho
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
90
Luisinho
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
77
Габри Мартинес
ЛВ
Главный тренер
Александр Шагойко
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Динамо Мн - Брага
3
2
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
5

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Динамо Минск» против «Браги», 3 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Минск»«Брага»

«Динамо Минск» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Брага Динамо Мн
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