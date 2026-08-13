Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
3-2-2-1-2
1
67
Бегунов
26
Калинин
44
Гурбан
8
Селява
42
Абдуллахи
24
Вакулич
23
Жечко
7
Малашевич
30
Джимет
10
Варданян
3-2-3-1-1
31
Фонтес
22
Барсия
44
Байрами
7
2
Гомес
14
Лагербилке
34
Тикназ
8
Моутинью
20
Доржель
21
Орта
10
Виктор
44
Гурбан
3
Швецов
3
Швецов
44
Гурбан
23
Жечко
78
Соколовский
78
Соколовский
23
Жечко
7
Малашевич
11
Алыкулов
11
Алыкулов
7
Малашевич
10
Варданян
80
Гвет
80
Гвет
10
Варданян
24
Вакулич
9
9
24
Вакулич
21
Орта
37
Баришич
37
Баришич
21
Орта
14
Лагербилке
6
Карвальо
6
Карвальо
14
Лагербилке
34
Тикназ
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
34
Тикназ
7
11
Силва
11
Силва
7
10
Виктор
9
Наварро
9
Наварро
10
Виктор
Остались в запасе
Динамо Мн
Брага
21
Danila Radkevich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
Главный тренер
Александр Шагойко
12
Тиагу Са
ВР
78
Joao Carvalho
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
90
Luisinho
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
77
Габри Мартинес
ЛВ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
21
Danila Radkevich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
78
Joao Carvalho
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
90
Luisinho
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
77
Габри Мартинес
ЛВ
Главный тренер
Александр Шагойко
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Динамо Мн - Брага
3
2
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
5
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Динамо Минск» против «Браги», 3 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Минск» – «Брага»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»