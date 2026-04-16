16.04.2026, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 4
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-2-3-1
25
Лопес
13
Родригес
5
Бартра
3
Льоренте
2
Бельерин
4
Амрабат
8
Фидальго
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
19
Эрнандес
3-3-1-2-1
1
Хорничек
2
Гомес
14
Лагербилке
26
Арри-Мби
6
Карвальо
29
Горби
27
Гриллич
34
Тикназ
77
Мартинес
21
Орта
10
Виктор
13
Родригес
16
16
13
Родригес
2
Бельерин
18
Деосса
18
Деосса
2
Бельерин
7
Антони
52
Гарсия
52
Гарсия
7
Антони
8
Фидальго
24
Руйбаль
24
Руйбаль
8
Фидальго
8
Форнальс
17
Бакамбу
17
Бакамбу
8
Форнальс
77
Мартинес
5
Лелу
5
Лелу
77
Мартинес
6
Карвальо
15
Оливейра
15
Оливейра
6
Карвальо
26
Арри-Мби
17
Москардо
17
Москардо
26
Арри-Мби
10
Виктор
8
Моутинью
8
Моутинью
10
Виктор
34
Тикназ
9
Наварро
9
Наварро
34
Тикназ
Остались в запасе
Бетис
Брага
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
21
Марк Рока
ОП
6
Серджи Альтимира
ЦП
22
Иско
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
20
Марио Доржель
ЦП
90
Luisinho
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
10
Родриго Саласар
АП
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
21
Марк Рока
ОП
6
Серджи Альтимира
ЦП
22
Иско
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
20
Марио Доржель
ЦП
90
Luisinho
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
10
Родриго Саласар
АП
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бетис
Точно не сыграют
Брага
Точно не сыграют
Статистика матча Бетис - Брага
4
3
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
ВАР
1
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
12
16
Офсайды
2
3
Количество передач
474
422
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.5
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бетис» против «Браги», 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Брага»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»