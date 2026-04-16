Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бетис» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

«Бетис» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

16 апреля, 20:50
Бетис
16.04.2026, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 4
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Брага
13' Антони 26' Э. Абде
38' П. Виктор 49' В. Карвальо 53' Р. Орта (П) 74' Ж. Горби
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бетис
25
Пау Лопес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Альваро Фидальго
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Эз Абде
ЛВ
7
Антони
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Брага
1
Лукаш Хорничек
ВР
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
29
Жан-Баптист Горби
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
34
Эге Тикназ
ЦП
77
Габри Мартинес
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К) ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бетис
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
16
Valentin Gómez
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
18
Нельсон Деосса
ЦП
6
Серджи Альтимира
ЦП
22
Иско
АП
52
Пабло Гарсия
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Луис Авила
ЦФ
Брага
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
17
Габриэл Москардо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
90
Luisinho
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
10
Родриго Саласар
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
4-2-3-1
25
Лопес
13
Родригес
5
Бартра
3
Льоренте
2
Бельерин
4
Амрабат
8
Фидальго
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
19
Эрнандес
3-3-1-2-1
1
Хорничек
2
Гомес
14
Лагербилке
26
Арри-Мби
6
Карвальо
29
Горби
27
Гриллич
34
Тикназ
77
Мартинес
21
Орта
10
Виктор
13
Родригес
16
16
13
Родригес
2
Бельерин
18
Деосса
18
Деосса
2
Бельерин
7
Антони
52
Гарсия
52
Гарсия
7
Антони
8
Фидальго
24
Руйбаль
24
Руйбаль
8
Фидальго
8
Форнальс
17
Бакамбу
17
Бакамбу
8
Форнальс
77
Мартинес
5
Лелу
5
Лелу
77
Мартинес
6
Карвальо
15
Оливейра
15
Оливейра
6
Карвальо
26
Арри-Мби
17
Москардо
17
Москардо
26
Арри-Мби
10
Виктор
8
Моутинью
8
Моутинью
10
Виктор
34
Тикназ
9
Наварро
9
Наварро
34
Тикназ
Остались в запасе
Бетис
Брага
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
21
Марк Рока
ОП
6
Серджи Альтимира
ЦП
22
Иско
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
20
Марио Доржель
ЦП
90
Luisinho
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
10
Родриго Саласар
АП
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
21
Марк Рока
ОП
6
Серджи Альтимира
ЦП
22
Иско
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
78
Joao Carvalho
ВР
12
Тиагу Са
ВР
20
Марио Доржель
ЦП
90
Luisinho
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
10
Родриго Саласар
АП
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бетис
Точно не сыграют
Хуниор Фирпо
ЛЗ
Джовани Ло Чельсо
АП
Натан
ЦЗ
Анхель Ортис
ПЗ
Брага
Точно не сыграют
Diego Rodrigues
ЦП
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
Сику Ниакате
ЦЗ
Статистика матча Бетис - Брага
4
3
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
ВАР
1
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
12
16
Офсайды
2
3
Количество передач
474
422
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.5
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бетис» против «Браги», 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Брага»

«Бетис» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Брага Бетис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Opta определила фаворитов Лиги Европы и Лиги конференций
17 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+