Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо Минск» — «Брага»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 11:56
Динамо Мн - Брага
13 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.92
Победа «Браги» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Динамо Минск» и «Брагой» пройдет 13 августа в Стара-Загоре (Болгария) на стадионе «Берое» – из-за ситуации в Беларуси минчане проводят домашние матчи на нейтральном поле. Хозяева подходят к игре после минимального поражения в первом матче (0-1) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, однако их атака выглядит скромной – в среднем 1,00 гола за последние пять игр. Гости из Португалии, напротив, находятся в феноменальной форме: они не проигрывают в десяти последних матчах и забивают в 22 встречах подряд. Сможет ли белорусский клуб преподнести сенсацию на нейтральном поле, или «Брага» подтвердит свой статус фаворита и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Динамо Минск» говорит прежде всего необходимость отыгрываться и тот факт, что они выступают на нейтральном поле, что нивелирует фактор домашнего давления. Белорусский клуб забивает в среднем 1,00 гола за последние пять игр, а его оборона пропускает в среднем 1,00 гола за матч. В первом матче «Динамо Минск» уступил минимально (0-1) и не позволил сопернику создать большое количество моментов. В предыдущих раундах Лиги Конференций команда показывала неплохие результаты: победа над «Нефтчи» (4-2 на выезде) и проход «Силекса» по пенальти (1-0 и 0-1) демонстрируют их умение бороться в еврокубках. Однако атака «Динамо» не отличается высокой результативностью, что против такой защиты, как у «Браги», выглядит серьезной проблемой.

«Брага» подходит к ответной игре с колоссальным преимуществом. Португальский клуб не проигрывает в десяти последних матчах, а его атака действует разрушительно – в среднем за последние пять игр они забивают 2,00 гола, а также забивают в 22 последних матчах подряд. В первом матче «Брага» уверенно переиграла соперника на своем поле (1-0), не позволив «Динамо» создать серьезных моментов. Оборона гостей выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,80 гола. В чемпионате Португалии команда также на ходу: ничья с «Морейренсе» (2-2) и уверенные победы в еврокубках подтверждают их статус. Разница в классе между португальским клубом и белорусским очевидна, и «Брага» умеет дожимать соперников даже на выезде.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Браги». Португальский клуб имеет преимущество в классе, опыте и текущей форме, а также комфортное преимущество после первого матча. «Динамо Минск» будет стараться использовать нейтральное поле и агрессивно атаковать с первых минут, чтобы отыграть дефицит, но их слабая атака против надежной защиты соперника – это серьезная проблема. Ожидается, что «Брага» продолжит свою победную серию и уверенно пройдет в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Брага» одержала победу на своем поле со счетом 1-0, что дает португальскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Браги» впечатляет: десять матчей без поражений, 22 матча с голами и 0,80 пропущенных гола за игру. «Динамо Минск» показывает стабильность в защите (1,00 пропущенный гол за игру), но их атака слишком слаба (1,00 гола за игру), что против такой обороны, как у «Браги», выглядит критическим недостатком. Учитывая разницу в классе и преимущество португальцев в один мяч, белорусскому клубу будет крайне сложно не только отыграться, но и просто забить.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
0.5
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Брага
1 : 0
06.08.2026
Динамо Мн
Лига конференций, 3 раунд
Динамо Мн
0 : 0
13.08.2026
Брага
Лига конференций, 3 раунд
Брага
1 : 0
06.08.2026
Динамо Мн

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Ivan Shimakovich
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
42
Фаваз Абдуллахи
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Алексей Жечко
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Брага
31
Бернардо Фонтес
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
7
Diogo Travassos
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
34
Эге Тикназ
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Динамо Мн
21
Danila Radkevich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
5
Даниил Душевский
ОП
78
Артем Соколовский
ЦП
80
Леонард Гвет
ЦФ
9
A. Lutskovich
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
78
Joao Carvalho
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
77
Габри Мартинес
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
90
Luisinho
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
11
Габриэл Силва
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
3-2-2-1-2
1
67
Бегунов
26
Калинин
44
Гурбан
8
Селява
42
Абдуллахи
24
Вакулич
23
Жечко
7
Малашевич
30
Джимет
10
Варданян
3-2-3-1-1
31
Фонтес
22
Барсия
44
Байрами
7
2
Гомес
14
Лагербилке
34
Тикназ
8
Моутинью
20
Доржель
21
Орта
10
Виктор
44
Гурбан
3
Швецов
3
Швецов
44
Гурбан
23
Жечко
78
Соколовский
78
Соколовский
23
Жечко
7
Малашевич
11
Алыкулов
11
Алыкулов
7
Малашевич
10
Варданян
80
Гвет
80
Гвет
10
Варданян
24
Вакулич
9
9
24
Вакулич
21
Орта
37
Баришич
37
Баришич
21
Орта
14
Лагербилке
6
Карвальо
6
Карвальо
14
Лагербилке
34
Тикназ
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
34
Тикназ
7
11
Силва
11
Силва
7
10
Виктор
9
Наварро
9
Наварро
10
Виктор
Остались в запасе
Динамо Мн
Брага
21
Danila Radkevich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
Главный тренер
Александр Шагойко
12
Тиагу Са
ВР
78
Joao Carvalho
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
90
Luisinho
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
77
Габри Мартинес
ЛВ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
21
Danila Radkevich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
78
Joao Carvalho
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
90
Luisinho
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
77
Габри Мартинес
ЛВ
Главный тренер
Александр Шагойко
Главный тренер
Карлос Висенс

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Браги» с форой (-1). Португальский клуб находится в феноменальной форме (десять матчей без поражений, 22 матча с голами), демонстрирует надежную защиту (0,80 пропущенных гола за игру) и уже переиграл «Динамо Минск» в первом матче (1-0). Хозяева, несмотря на нейтральное поле, имеют серьезные проблемы в атаке (1,00 гола за игру) и уступают в классе. Ожидаем, что «Брага» подтвердит свой статус фаворита и одержит победу с разницей как минимум в один мяч. Ставка: победа «Браги» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.92.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Динамо Минск» и «Брагой» состоится 13 августа 2026 года в Стара-Загоре на стадионе «Берое» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Динамо Минск» – «Брага»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

1.92
Победа «Браги» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Брага Динамо Мн
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+