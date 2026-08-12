Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Динамо Минск» и «Брагой» пройдет 13 августа в Стара-Загоре (Болгария) на стадионе «Берое» – из-за ситуации в Беларуси минчане проводят домашние матчи на нейтральном поле. Хозяева подходят к игре после минимального поражения в первом матче (0-1) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, однако их атака выглядит скромной – в среднем 1,00 гола за последние пять игр. Гости из Португалии, напротив, находятся в феноменальной форме: они не проигрывают в десяти последних матчах и забивают в 22 встречах подряд. Сможет ли белорусский клуб преподнести сенсацию на нейтральном поле, или «Брага» подтвердит свой статус фаворита и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Динамо Минск» говорит прежде всего необходимость отыгрываться и тот факт, что они выступают на нейтральном поле, что нивелирует фактор домашнего давления. Белорусский клуб забивает в среднем 1,00 гола за последние пять игр, а его оборона пропускает в среднем 1,00 гола за матч. В первом матче «Динамо Минск» уступил минимально (0-1) и не позволил сопернику создать большое количество моментов. В предыдущих раундах Лиги Конференций команда показывала неплохие результаты: победа над «Нефтчи» (4-2 на выезде) и проход «Силекса» по пенальти (1-0 и 0-1) демонстрируют их умение бороться в еврокубках. Однако атака «Динамо» не отличается высокой результативностью, что против такой защиты, как у «Браги», выглядит серьезной проблемой.

«Брага» подходит к ответной игре с колоссальным преимуществом. Португальский клуб не проигрывает в десяти последних матчах, а его атака действует разрушительно – в среднем за последние пять игр они забивают 2,00 гола, а также забивают в 22 последних матчах подряд. В первом матче «Брага» уверенно переиграла соперника на своем поле (1-0), не позволив «Динамо» создать серьезных моментов. Оборона гостей выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,80 гола. В чемпионате Португалии команда также на ходу: ничья с «Морейренсе» (2-2) и уверенные победы в еврокубках подтверждают их статус. Разница в классе между португальским клубом и белорусским очевидна, и «Брага» умеет дожимать соперников даже на выезде.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Браги». Португальский клуб имеет преимущество в классе, опыте и текущей форме, а также комфортное преимущество после первого матча. «Динамо Минск» будет стараться использовать нейтральное поле и агрессивно атаковать с первых минут, чтобы отыграть дефицит, но их слабая атака против надежной защиты соперника – это серьезная проблема. Ожидается, что «Брага» продолжит свою победную серию и уверенно пройдет в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Брага» одержала победу на своем поле со счетом 1-0, что дает португальскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Браги» впечатляет: десять матчей без поражений, 22 матча с голами и 0,80 пропущенных гола за игру. «Динамо Минск» показывает стабильность в защите (1,00 пропущенный гол за игру), но их атака слишком слаба (1,00 гола за игру), что против такой обороны, как у «Браги», выглядит критическим недостатком. Учитывая разницу в классе и преимущество португальцев в один мяч, белорусскому клубу будет крайне сложно не только отыграться, но и просто забить.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 1 (50%) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 0.5 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд Брага 1 : 0 Динамо Мн Лига конференций, 3 раунд Динамо Мн 0 : 0 Брага Лига конференций, 3 раунд Брага 1 : 0 Динамо Мн

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Браги» с форой (-1). Португальский клуб находится в феноменальной форме (десять матчей без поражений, 22 матча с голами), демонстрирует надежную защиту (0,80 пропущенных гола за игру) и уже переиграл «Динамо Минск» в первом матче (1-0). Хозяева, несмотря на нейтральное поле, имеют серьезные проблемы в атаке (1,00 гола за игру) и уступают в классе. Ожидаем, что «Брага» подтвердит свой статус фаворита и одержит победу с разницей как минимум в один мяч. Ставка: победа «Браги» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.92.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Динамо Минск» и «Брагой» состоится 13 августа 2026 года в Стара-Загоре на стадионе «Берое» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.