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  • «Брага» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 апреля 2026

«Брага» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 апреля 2026

30 апреля, 20:50
Брага
30.04.2026, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Фрайбург
8' Э. Тикназ 90+2' М. Доржель
16' В. Грифо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
(К) ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
29
Филипп Треу
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
32
Винченцо Грифо
(К) ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Брага
36
Алаа Беллааруш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
96
Afonso Sousa
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
17
João Gonçalves
ЦП
90
Luisinho
ЦП
9
Фран Наварро
ЦФ
70
Rodrigo Silva
ЦФ
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
39
Роувен Тарнутцер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
3-2-2-2-1
21
Хорничек
14
Лагербилке
15
Оливейра
2
Гомес
29
Горби
6
Карвальо
8
Моутинью
34
Тикназ
21
Орта
17
Саласар
10
Виктор
4-2-3-1
1
Атуболу
33
Макенго
28
Гинтер
3
Линхарт
29
Треу
8
Эггештайн
44
Манзамби
19
Бесте
14
Сузуки
32
Грифо
31
Матанович
21
Орта
20
Доржель
20
Доржель
21
Орта
17
Саласар
9
Наварро
9
Наварро
17
Саласар
14
Сузуки
9
Хелер
9
Хелер
14
Сузуки
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
Остались в запасе
Брага
Фрайбург
36
Алаа Беллааруш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
96
Afonso Sousa
ЦЗ
41
Yanis da Rocha
ЦП
17
João Gonçalves
ЦП
90
Luisinho
ЦП
70
Rodrigo Silva
ЦФ
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
39
Роувен Тарнутцер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
96
Afonso Sousa
ЦЗ
41
Yanis da Rocha
ЦП
17
João Gonçalves
ЦП
90
Luisinho
ЦП
70
Rodrigo Silva
ЦФ
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
39
Роувен Тарнутцер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Брага
Точно не сыграют
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
Габриэл Москардо
ОП
Сику Ниакате
ЦЗ
Diego Rodrigues
ЦП
Фрайбург
Точно не сыграют
Патрик Остерхаге
ЦП
Макс Розенфельдер
ЦЗ
Статистика матча Брага - Фрайбург
2
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
12
14
Офсайды
2
2
Количество передач
495
347
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.39
1.31
xGP (предотвращенные голы)
1.02
1.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Брага» против «Фрайбурга», 1/2 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брага»«Фрайбург»

«Брага» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фрайбург Брага
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