30.04.2026, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
Лига Европы, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Брага
Брага
3-2-2-2-1
21
Хорничек
14
Лагербилке
15
Оливейра
2
Гомес
29
Горби
6
Карвальо
8
Моутинью
34
Тикназ
21
Орта
17
Саласар
10
Виктор
4-2-3-1
1
Атуболу
33
Макенго
28
Гинтер
3
Линхарт
29
Треу
8
Эггештайн
44
Манзамби
19
Бесте
14
Сузуки
32
Грифо
31
Матанович
21
Орта
20
Доржель
20
Доржель
21
Орта
17
Саласар
9
Наварро
9
Наварро
17
Саласар
14
Сузуки
9
Хелер
9
Хелер
14
Сузуки
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
Остались в запасе
Брага
Фрайбург
36
Алаа Беллааруш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
96
Afonso Sousa
ЦЗ
41
Yanis da Rocha
ЦП
17
João Gonçalves
ЦП
90
Luisinho
ЦП
70
Rodrigo Silva
ЦФ
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
39
Роувен Тарнутцер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
96
Afonso Sousa
ЦЗ
41
Yanis da Rocha
ЦП
17
João Gonçalves
ЦП
90
Luisinho
ЦП
70
Rodrigo Silva
ЦФ
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
39
Роувен Тарнутцер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Брага
Точно не сыграют
Фрайбург
Точно не сыграют
Статистика матча Брага - Фрайбург
2
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
12
14
Офсайды
2
2
Количество передач
495
347
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.39
1.31
xGP (предотвращенные голы)
1.02
1.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Брага» против «Фрайбурга», 1/2 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брага» – «Фрайбург»
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Источник: «Бомбардир»