«Брага» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 30 апреля 2026 с коэффициентом 1.75

29 апреля 2026 8:31
Брага - Фрайбург
30 апр. 2026, четверг 22:00 | Лига Европы, 1/2 финала
30 апреля на стадионе «Мунисипал» в Браге состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы, в котором португальская «Брага» примет немецкий «Фрайбург». Встреча двух команд, демонстрирующих атакующий футбол, обещает быть результативной и напряжeнной. Оба коллектива уверенно прошли четвертьфинальную стадию и нацелены на выход в финал.

«Брага»

Португальцы подходят к полуфиналу после уверенного прохода «Бетиса» в четвертьфинале (4:2 в гостях). Команда не проигрывает на протяжении трeх последних матчей Лиги Европы и стабильно забивает в этих встречах. Атака «Браги» выглядит грозно – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Команда забивает в 9 последних матчах во всех турнирах и не проигрывает в 6 из 8 последних встреч. «Брага» будет опираться на фактор домашнего поля.

«Фрайбург»

Немцы подходят к полуфиналу после уверенного прохода «Сельты» в четвертьфинале (3:1 в гостях). Команда одержала три победы подряд в Лиге Европы и стабильно забивает в этих встречах. «Фрайбург» демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Однако оборона оставляет желать лучшего – 8 пропущенных мячей за тот же отрезок. Команда вылетела из Кубка Германии от «Штутгарта» (1:2) и потерпела разгромное поражение от «Боруссии» Д (0:4).

Факты о командах

«Брага»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги Европы
  • Забивает в 3 последних матчах Лиги Европы
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Забивает в 9 последних матчах во всех турнирах
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

«Фрайбург»

  • Победа в 3 последних матчах Лиги Европы
  • Забивает в 3 последних матчах Лиги Европы
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Пропускает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Брага» – «Фрайбург»

Встреча двух атакующих команд с проблемами в обороне обещает быть результативной. «Брага» имеет преимущество домашнего поля и демонстрирует отличную результативность, забивая в 9 последних матчах. «Фрайбург» также хорош в атаке, но пропускает в четырeх последних встречах. Ожидаем результативный футбол с обменом голами и небольшим преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.60
  • Победа «Браги» с форой (0) – коэффициент 1.75

Автор: Бестужев Павел
