30 апреля на стадионе «Мунисипал» в Браге состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы, в котором португальская «Брага» примет немецкий «Фрайбург». Встреча двух команд, демонстрирующих атакующий футбол, обещает быть результативной и напряжeнной. Оба коллектива уверенно прошли четвертьфинальную стадию и нацелены на выход в финал.

«Брага»

Португальцы подходят к полуфиналу после уверенного прохода «Бетиса» в четвертьфинале (4:2 в гостях). Команда не проигрывает на протяжении трeх последних матчей Лиги Европы и стабильно забивает в этих встречах. Атака «Браги» выглядит грозно – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Команда забивает в 9 последних матчах во всех турнирах и не проигрывает в 6 из 8 последних встреч. «Брага» будет опираться на фактор домашнего поля.

«Фрайбург»

Немцы подходят к полуфиналу после уверенного прохода «Сельты» в четвертьфинале (3:1 в гостях). Команда одержала три победы подряд в Лиге Европы и стабильно забивает в этих встречах. «Фрайбург» демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Однако оборона оставляет желать лучшего – 8 пропущенных мячей за тот же отрезок. Команда вылетела из Кубка Германии от «Штутгарта» (1:2) и потерпела разгромное поражение от «Боруссии» Д (0:4).

Факты о командах

«Брага»

«Фрайбург»

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Пропускает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Брага» – «Фрайбург»

Встреча двух атакующих команд с проблемами в обороне обещает быть результативной. «Брага» имеет преимущество домашнего поля и демонстрирует отличную результативность, забивая в 9 последних матчах. «Фрайбург» также хорош в атаке, но пропускает в четырeх последних встречах. Ожидаем результативный футбол с обменом голами и небольшим преимуществом хозяев.

