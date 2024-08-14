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  • Олег Иванов – о Глушенкове перед матчем с «Зенитом»: «Месси тоже приезжал в Казань и ничего не смог сделать»

Олег Иванов – о Глушенкове перед матчем с «Зенитом»: «Месси тоже приезжал в Казань и ничего не смог сделать»

14 августа 2024, 14:50
6

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о фигуре форварда «Зенита» Максима Глушенкова перед очным кубковым матчем.

  • Игра начнется в 17:15 мск.

– «Рубин» уступил «Зениту» в чемпионате, но по силам ли вам не дать победить петербуржцам в Кубке?

– В Кубке игровую практику получают люди, которые играют меньше, поэтому шансы есть. После матча в чемпионате мы сделали вывод, что нужно до конца гнуть свою линию. Тогда после первого тайма мы немного раскрылись, за что были наказаны.

– Есть ли понимание, как остановить Глушенкова?

– В первом тайме того матча мы играли низким блоком, у них не было никаких моментов. Против каждого футболиста можно найти способы его остановить. И Лионель Месси когда‑то приезжал в Казань и ничего не смог сделать. При определенной тактике и подходе это возможно.

– Глушенков – российский Месси прямо сейчас?

– У нас уже было много разных Месси. Это Глушенков – первый и единственный.

  • Глушенков забил «Зениту» в июльском матче чемпионата.
  • У игрока 7 голов в 4 турах РПЛ.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Месси Лионель Иванов Олег Глушенков Максим
Комментарии (6)
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paracetamol
1723639221
Против татарских костоломов Глушенкова и не выпустят, разве что в конце. Так что успокойся, его против свиней беречь будут!
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DOCTOR PENALTY
1723639361
Я был на той игре в Казани, Месси вышел на замену и ничего особенного не показал, а феерил на поле рубиновец Алехандро Домингес - вот это был ИГРОК!!!
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Spirit_78
1723641395
Тогда Бердыев был.
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acor94
1723643043
"Глушенков забил «Зениту» в июльском матче чемпионата." Он теперь всем забивает и своим и чужим?)
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Иван Петров 1986
1723644671
Еще один месси.
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