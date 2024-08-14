Олег Иванов – о Глушенкове перед матчем с «Зенитом»: «Месси тоже приезжал в Казань и ничего не смог сделать»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о фигуре форварда «Зенита» Максима Глушенкова перед очным кубковым матчем.

Игра начнется в 17:15 мск.

– «Рубин» уступил «Зениту» в чемпионате, но по силам ли вам не дать победить петербуржцам в Кубке?

– В Кубке игровую практику получают люди, которые играют меньше, поэтому шансы есть. После матча в чемпионате мы сделали вывод, что нужно до конца гнуть свою линию. Тогда после первого тайма мы немного раскрылись, за что были наказаны.

– Есть ли понимание, как остановить Глушенкова?

– В первом тайме того матча мы играли низким блоком, у них не было никаких моментов. Против каждого футболиста можно найти способы его остановить. И Лионель Месси когда‑то приезжал в Казань и ничего не смог сделать. При определенной тактике и подходе это возможно.

– Глушенков – российский Месси прямо сейчас?

– У нас уже было много разных Месси. Это Глушенков – первый и единственный.

Глушенков забил «Зениту» в июльском матче чемпионата.

У игрока 7 голов в 4 турах РПЛ.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?