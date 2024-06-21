Иванов: «Как показывает Евро, не все ненавидят Россию, кроме руководства УЕФА»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ», а также назвал других российских футболистов, способных заиграть в Европе.

– Дюпин ушел из «Рубина» в «Краснодар» после того, как Сафонов перешел в «ПСЖ». Верили в этот трансфер в нынешних условиях?

– Ну, а почему нет? Как показывает чемпионат Европы, не все ненавидят и не любят Россию, кроме руководства УЕФА. В социальных сетях натыкался на скандирования румынских фанатов, поддерживающих нас.

Тема с отстранением и изоляцией российского футбола нагрета и раздута. Для кого-то спорт – политика, а кого-то это не касается.

«ПСЖ» хочет выиграть Лигу чемпионов, рассчитывает на Сафонова – какая им разница, какой у него паспорт? Ребята из Израиля же тоже приносят пользу многим клубам.

– Кто в РПЛ сейчас готов к отъезду в Европу?

– Много наших ребят при желании могли бы поиграть в клубах первой восьмерки любого чемпионата. И раньше так было, просто спроса после 2008 года особо не было.

Можно назвать полчемпионата: Чалов, Обляков, Глушенков, Самошников, Тюкавин, Скопинцев, Фомин. Из каждой команды можно выбрать минимум два-три человека.