Иванов: «Мы с игроками «Рубина» закинули Безрукову денег, чтобы больше не просил»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов отреагировал на скандал вокруг партнера Руслана Безрукова.
- Безруков после победы над «Зенитом» (2:0) сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».
- «Рубин» публично осудил игрока и применил санкции.
– Как отреагировали на ситуацию с Русланом Безруковым? Я даже не о его шутке, а о том, что началось после нее.
– Я тоже думал заявление написать. Меня оскорбили его слова.
– Что же не написали?
– Не, ну если серьезно, это какой-то абсурд на самом деле. Кто-то среагировал так, что посчитал, будто это кого-то оскорбило. Наверное, отсюда такая реакция. Вы видите в этом что-то?
– Как Безруков морально пережил весь этот ажиотаж вокруг себя?
– Ну, первые два дня так покислил. А потом нормально всe было.
– В команде собирались по этому поводу, пытались его подбадривать?
– В команде мы ему закинули денег. (Улыбается.)
– Но не от «Краснодара»?
– Нет-нет. Мы ему закинули. Чтобы больше не просил.
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