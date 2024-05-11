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    • Иванов: «Мы с игроками «Рубина» закинули Безрукову денег, чтобы больше не просил»

    Иванов: «Мы с игроками «Рубина» закинули Безрукову денег, чтобы больше не просил»

    Полузащитник «Рубина» Олег Иванов отреагировал на скандал вокруг партнера Руслана Безрукова.

    • Безруков после победы над «Зенитом» (2:0) сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».
    • «Рубин» публично осудил игрока и применил санкции.

    – Как отреагировали на ситуацию с Русланом Безруковым? Я даже не о его шутке, а о том, что началось после нее.

    – Я тоже думал заявление написать. Меня оскорбили его слова.

    – Что же не написали?

    – Не, ну если серьезно, это какой-то абсурд на самом деле. Кто-то среагировал так, что посчитал, будто это кого-то оскорбило. Наверное, отсюда такая реакция. Вы видите в этом что-то?

    – Как Безруков морально пережил весь этот ажиотаж вокруг себя?

    – Ну, первые два дня так покислил. А потом нормально всe было.

    – В команде собирались по этому поводу, пытались его подбадривать?

    – В команде мы ему закинули денег. (Улыбается.)

    – Но не от «Краснодара»?

    – Нет-нет. Мы ему закинули. Чтобы больше не просил.

    • Генеральный секретарь РФС перечислил запретные для шуток темы.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии (3)
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    PHILADELPHIA 2015
    1715422013
    номер карты скиньте, я тоже добавлю)
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    Mirak92
    1715423575
    Ахах,я думал другому Безрукову .Думал зае...л с рекламой ))
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    Geometr
    1715433606
    Хорошее чувство юмора у парня ! РФС перегибает палку , нельзя за это наказывать.
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    Россия
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