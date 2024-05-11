Иванов: «Мы с игроками «Рубина» закинули Безрукову денег, чтобы больше не просил»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов отреагировал на скандал вокруг партнера Руслана Безрукова.

Безруков после победы над «Зенитом» (2:0) сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

«Рубин» публично осудил игрока и применил санкции.

– Как отреагировали на ситуацию с Русланом Безруковым? Я даже не о его шутке, а о том, что началось после нее.

– Я тоже думал заявление написать. Меня оскорбили его слова.

– Что же не написали?

– Не, ну если серьезно, это какой-то абсурд на самом деле. Кто-то среагировал так, что посчитал, будто это кого-то оскорбило. Наверное, отсюда такая реакция. Вы видите в этом что-то?

– Как Безруков морально пережил весь этот ажиотаж вокруг себя?

– Ну, первые два дня так покислил. А потом нормально всe было.

– В команде собирались по этому поводу, пытались его подбадривать?

– В команде мы ему закинули денег. (Улыбается.)

– Но не от «Краснодара»?

– Нет-нет. Мы ему закинули. Чтобы больше не просил.