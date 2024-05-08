«Рубин» применил санкции к Безрукову за шутку после победы над «Зенитом»

«Рубин» опубликовал заявление по поводу шутки своего футболиста Руслана Безрукова после апрельской победы над «Зенитом» (2:0).

Безруков после игры сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

«24 апреля 2024 года после матча 21-го тура чемпионата России «Зенит» – «Рубин» футболист нашей команды Руслан Безруков допустил некорректное высказывание в прямом эфире канала «Матч Страна».

«Рубин» сожалеет о данной ситуации, вызвавшей столь широкий негативный резонанс. Да, медийная активность футболистов – часть спортивного шоу, способ повысить интерес болельщиков к турниру. Однако есть темы, на которые нельзя шутить.

Мы с огромным уважением относимся к усилиям РФС по очищению российского футбола от любых форм коррупции. Поэтому даже намеки на что-то подобное абсолютно недопустимы. Все вместе мы выступаем за принципы фэйр-плей и честную конкуренцию. Это принципиальная позиция «Рубина», которую разделяет и сам Руслан Безруков.

В связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры», – написали казанцы.