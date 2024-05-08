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    • «Рубин» применил санкции к Безрукову за шутку после победы над «Зенитом»

    «Рубин» применил санкции к Безрукову за шутку после победы над «Зенитом»

    «Рубин» опубликовал заявление по поводу шутки своего футболиста Руслана Безрукова после апрельской победы над «Зенитом» (2:0).

    • Безруков после игры сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

    «24 апреля 2024 года после матча 21-го тура чемпионата России «Зенит» – «Рубин» футболист нашей команды Руслан Безруков допустил некорректное высказывание в прямом эфире канала «Матч Страна».

    «Рубин» сожалеет о данной ситуации, вызвавшей столь широкий негативный резонанс. Да, медийная активность футболистов – часть спортивного шоу, способ повысить интерес болельщиков к турниру. Однако есть темы, на которые нельзя шутить.

    Мы с огромным уважением относимся к усилиям РФС по очищению российского футбола от любых форм коррупции. Поэтому даже намеки на что-то подобное абсолютно недопустимы. Все вместе мы выступаем за принципы фэйр-плей и честную конкуренцию. Это принципиальная позиция «Рубина», которую разделяет и сам Руслан Безруков.

    В связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры», – написали казанцы.

    • Комитет по этике сообщал, что рассмотрит данное высказывание.
    • Генеральный секретарь РФС перечислил запретные для шуток темы.

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    Источник: официальный сайт «Рубина»

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    08.05.2024 17:57
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    Комментарии (14)
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    ...уефан
    1715182181
    ...осталось Водоканалу и Горгазу опубликовать на какие темы шутить не нужно и не можно, а за тем раздать темники, на какие темы шутить возможно и желательно...
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    Spartak_forv@
    1715182431
    Шутка нормальная,в духе времени
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    порт
    1715182533
    В угол поставили?
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    fakeid
    1715185844
    дебилизм какой-то. за что? хотя, может сказать спасибо, что ему экстремизм какой-нибудь не приписали. а у нас могут.
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    ScarlettOgusania
    1715186092
    то есть, Медведеву "шутить" порно-жестами про Спартак можно, а про бом.жей и пошутить нельзя, будто они сами втихую не "подогревали" другие команды пополнениями на карты, Безруков экстремистских лозунгов в СМИ не делал, затравили парня почём зря...
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    Artemka444
    1715187048
    Бред сивой кобылы
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    Алексей З
    1715191363
    Респект Рубину. Провели беседу , пожурили , Безруков покаялся , всплакнул , дело закрыли.
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    Strig
    1715229750
    за"бла зенит житуха то понос то золотуха
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