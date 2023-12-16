Иванов описал внутреннюю проблему «Спартака»

Бронзовый призер Евро-2008 Олег Иванов видит в «Спартаке» внутрикомандную проблему.

«Спартак» остался таким же непредсказуемым, как и прежде. Хорошие матчи чередует с провальными. А главное, снова внутренние противоречия, непонятные конфликты, обиды. Вбросы то про Георгия Джикию, то про Александра Соболева…

Даже со стороны видно – между Гильермо Абаскалем и командой нет той химии, что была год назад. Если в первой половине сезона-2022/23 «Спартак» был единым коллективом, то сейчас опять раскачали лодку», – сказал Иванов.