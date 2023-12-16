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    Иванов описал внутреннюю проблему «Спартака»

    Бронзовый призер Евро-2008 Олег Иванов видит в «Спартаке» внутрикомандную проблему.

    «Спартак» остался таким же непредсказуемым, как и прежде. Хорошие матчи чередует с провальными. А главное, снова внутренние противоречия, непонятные конфликты, обиды. Вбросы то про Георгия Джикию, то про Александра Соболева…

    Даже со стороны видно – между Гильермо Абаскалем и командой нет той химии, что была год назад. Если в первой половине сезона-2022/23 «Спартак» был единым коллективом, то сейчас опять раскачали лодку», – сказал Иванов.

    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Отставание от 1-го места – 8 очков.
    • Весеннюю часть РПЛ «Спартак» начнет гостевым матчем против «Зенита».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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