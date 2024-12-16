Олег Иванов назвал сильнейшего форварда РПЛ – это не Угальде

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов выделил сильнейшего нападающего РПЛ.

«Напоследок о лучших футболистах РПЛ – исходя из увиденного за 18 туров. Даку, Барко и Мойзес – вот моя тройка.

Кто-то, обнаружив на первой строчке Мирлинда, скажет, что я необъективен. Пусть! В моем понимании это самый сильный форвард РПЛ. По набору игровых качеств превосходит и Кордобу, и Угальде.

Даку более разносторонний. В одной из предыдущих колонок я уже отмечал его козыри – на поле умеет все. Замкнуть прострел? Пожалуйста. На своей половине поля зацепиться за мяч, добежать с ним до чужой штрафной и пробить неотразимо для вратаря? Легко! К тому же в каждом матче выполняет громадный объем черновой работы.

Да, Угальде наколотил 15 мячей, а Даку – девять. Но надо учитывать, что Мирлинд играет в «Рубине». У нас классная команда, но своего Барко нет, поэтому создаем не так уж много моментов», – написал Иванов в своей колонке.