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    • Олег Иванов назвал сильнейшего форварда РПЛ – это не Угальде

    Олег Иванов назвал сильнейшего форварда РПЛ – это не Угальде

    Полузащитник «Рубина» Олег Иванов выделил сильнейшего нападающего РПЛ.

    «Напоследок о лучших футболистах РПЛ – исходя из увиденного за 18 туров. Даку, Барко и Мойзес – вот моя тройка.

    Кто-то, обнаружив на первой строчке Мирлинда, скажет, что я необъективен. Пусть! В моем понимании это самый сильный форвард РПЛ. По набору игровых качеств превосходит и Кордобу, и Угальде.

    Даку более разносторонний. В одной из предыдущих колонок я уже отмечал его козыри – на поле умеет все. Замкнуть прострел? Пожалуйста. На своей половине поля зацепиться за мяч, добежать с ним до чужой штрафной и пробить неотразимо для вратаря? Легко! К тому же в каждом матче выполняет громадный объем черновой работы.

    Да, Угальде наколотил 15 мячей, а Даку – девять. Но надо учитывать, что Мирлинд играет в «Рубине». У нас классная команда, но своего Барко нет, поэтому создаем не так уж много моментов», – написал Иванов в своей колонке.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2024 17:35
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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1734361891
    Каждый турнепс хвалит свою грядку.. Ивановы вечно хвалят Казань.)
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    TIMOTHY
    1734372674
    Угальда отстойный, его голы левые договорные
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