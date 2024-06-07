Иванов назвал самого капризного бразильца в «Зените»

Олег Иванов высказался о проблеме с мотивацией у легионеров «Зенита».

«Не думаю, что Барриосу, Дугласу Сантосу, Венделу и Клаудиньо, которые уже не раз выигрывали золото, в Питере стало скучновато. Поверьте, там такие бонусы за трофеи, что это никому не может надоесть.

Барриос точно требований к себе не снижает. Вот Дуглас, как выяснилось, не железный. Одна травма, другая... Из-за этого периодически проседал левый фланг, поскольку Кругового в январе перевели во вторую команду. Ну а в остальном какие к бразильскому защитнику претензии? Боец!

Вендел тоже не производит впечатления человека, которому все до фонаря. Наоборот, кажется, что он по-прежнему голоден до побед.

Самый капризный из этой компании – Клаудиньо. Пижонит, иногда пешком по полю ходит. Постоянно спорит с судьями. При заменах открыто выражает недовольство. Бубнит, размахивает руками...

Даже у Вендела гонора поменьше. В первый сезон мы видели совсем другого Клаудиньо», – заявил Иванов.