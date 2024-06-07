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    Иванов назвал самого капризного бразильца в «Зените»

    Олег Иванов высказался о проблеме с мотивацией у легионеров «Зенита».

    «Не думаю, что Барриосу, Дугласу Сантосу, Венделу и Клаудиньо, которые уже не раз выигрывали золото, в Питере стало скучновато. Поверьте, там такие бонусы за трофеи, что это никому не может надоесть.

    Барриос точно требований к себе не снижает. Вот Дуглас, как выяснилось, не железный. Одна травма, другая... Из-за этого периодически проседал левый фланг, поскольку Кругового в январе перевели во вторую команду. Ну а в остальном какие к бразильскому защитнику претензии? Боец!

    Вендел тоже не производит впечатления человека, которому все до фонаря. Наоборот, кажется, что он по-прежнему голоден до побед.

    Самый капризный из этой компании – Клаудиньо. Пижонит, иногда пешком по полю ходит. Постоянно спорит с судьями. При заменах открыто выражает недовольство. Бубнит, размахивает руками...

    Даже у Вендела гонора поменьше. В первый сезон мы видели совсем другого Клаудиньо», – заявил Иванов.

    • 27-летний Клаудиньо в «Зените» с 2021 года.
    • Его статистика: 104 матча, 20 голов, 26 ассистов.
    • Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2027-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2024 16:16
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    Комментарии (5)
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    Дубина
    1717766977
    Клава бедненькая истеричка!! Ох уж эти браз.цыгане!!!!))))))) ХА ХА ХА ХА!!
    Ответить
    NewLife
    1717767650
    "Самый капризный из этой компании – Клаудиньо." Капризный неправильное слово - говнистый !
    Ответить
    Цугундeр
    1717768112
    Ну , как тут не внять , как не поверить герою Евро "08 , ЗМС всея Руси ,коренному москвичу , совершавшему три побега из "ч.ченского плена ".? Сидит ,п.здит, деньги на карточку от "Краснодара " ждёт .))
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