Бронзовый призер Евро-2008 может стать тренером «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов намерен пригласить полузащитника команды Олега Иванова на тренерскую должность в своем штабе.
Рахимов доверяет экспертизе хавбека и хочет продолжить совместную работу.
- Контракт 38-летнего Иванова с «Рубином» истекает по завершении сезона.
- Он провел в этом сезоне 30 матчей, отметился 1 голевой передачей. При этом в стартовом составе хавбек только 3 раза выходил на поле.
- Иванов выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы-2008 в составе сборной России.
Источник: Legalbet