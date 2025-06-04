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  • Полузащитник «Рубина» назвал «Спартак» главным разочарованием сезона

Полузащитник «Рубина» назвал «Спартак» главным разочарованием сезона

Вчера, 16:22
4

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов объяснил, почему считает «Спартак» главным разочарованием минувшего сезона.

«Сразу оговорюсь – речь исключительно о второй половине сезона. В первой, с середины осени, красно-белые были в огне. Показывали шикарный футбол, одержали шесть побед подряд с общим счетом 19:2 и превратились в реального претендента на золото.

Я не сомневался, что они и весной шороху наведут. Мартовская победа в Москве еще сильнее укрепила в этой мысли. Спартаковцы превзошли соперника в «физике», самоотдаче... Да во всем! Просто смяли «Зенит», не оставив ему ни единого шанса. И вдруг что-то сломалось.

Как? Почему? Необъяснимо! То рикошет, то нелепый обрез, то неудачный отскок... Непруха! При этом все, как и прежде, бились, старались, выгрызали в подкатах мяч. Вялых и равнодушных на поле не было точно. Да при Деяне Станковиче – с его-то темпераментом! – они бы в команде не задержались.

Главная загадка – почему внезапно сдулся Угальде. Забить 15 в первой части сезона и лишь два во второй... То ли Станкович действительно задергал его заменами. То ли пропала уверенность из-за появления Гарсии, купленного за большие деньги. А может, повлияло и то и другое.

Я, кстати, встречал футболистов, которые совершенно не воспринимали конкуренцию. Вот берут на его позицию игрока, причем трансферная сумма не имеет значения, – и все, парень затухает. Чистая психология!

Как бы то ни было, весной мы увидели бледную тень того Угальде, которым еще недавно восхищались. Гарсия с Солари в игру пока не вписались. Все это привело к тому, что у «Спартака» возникли проблемы с реализацией. Вдобавок Барко, на котором завязана игра в центре поля, к концу чемпионата явно поблек. В итоге команда осталась без медалей», – написал Иванов.

  • «Спартак» занял 4-е место в РПЛ с 57 очками после 30 матчей. Отставание от 3-й позиции составило 2 очка.
  • В FONBET Кубке России «Спартак» выбыл на стадии финала Пути регионов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Иванов Олег
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Комментарии (4)
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Айболид
1749044788
Это его Газпром заставил сказать .
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Круче чем вареные яица
1749045181
Я бы не назвал его главным разочарованием РПЛ, назвал бы его постоянным разочарованием. :))))
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FCSpartakM
1749055737
Каждый раз надо упомянуть трансфер Гарсии в его стоимости и не упоминать , что он почти в два раза дешевле однообразного Энрике. Хотя Ливай забил столько же, играя меньше.
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