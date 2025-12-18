Защитник «ПСЖ» оценил игру Сафонова

Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш высказался о вратаре команды Матвее Сафонове.

В финале Межконтинентального кубка парижане победили «Фламенго» (1:1, по пенальти 2:1), а российский вратарь отбил 4 удара в послематчевой серии 11-метровых.

«Это был сложный матч. Мы поблагодарили [Сафонова]. Конечно, мы поблагодарили его. Сегодня он показал [что хорошо действует при пенальти], я рад за него.

Он очень приятный парень, который смеется со всеми. Мы рады, что он с нами. Он потрясающий человек на поле и за его пределами.

Мы стараемся отрабатывать серии пенальти, и я думаю, что сегодня мы были хороши. Мы не реализовали два удара, но Матвей помог нам, отразив четыре пенальти.

Для нас большая честь войти в историю клуба [с 6 трофеями за год]. С каждым годом мы понимаем, что становимся еще сильнее как команда. У нас победный менталитет, и я думаю, именно это и стало решающим фактором»», – сказал Мендеш.