Защитник «ПСЖ» оценил игру Сафонова

Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш высказался о вратаре команды Матвее Сафонове.
В финале Межконтинентального кубка парижане победили «Фламенго» (1:1, по пенальти 2:1), а российский вратарь отбил 4 удара в послематчевой серии 11-метровых.
«Это был сложный матч. Мы поблагодарили [Сафонова]. Конечно, мы поблагодарили его. Сегодня он показал [что хорошо действует при пенальти], я рад за него.
Он очень приятный парень, который смеется со всеми. Мы рады, что он с нами. Он потрясающий человек на поле и за его пределами.
Мы стараемся отрабатывать серии пенальти, и я думаю, что сегодня мы были хороши. Мы не реализовали два удара, но Матвей помог нам, отразив четыре пенальти.
Для нас большая честь войти в историю клуба [с 6 трофеями за год]. С каждым годом мы понимаем, что становимся еще сильнее как команда. У нас победный менталитет, и я думаю, именно это и стало решающим фактором»», – сказал Мендеш.
- Гол у «ПСЖ» забил Хвича Кварацхелия на 38-й минуте. У «Фламенго» отличился Жоржиньо с пенальти на 62-й.
- Послематчевые 11-метровые у парижан не реализовали Усман Дембеле и Брэдли Барколя.
- «ПСЖ» выиграл 6-й трофей за год после успехов в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.