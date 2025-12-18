Заир-Эмери похвалил Сафонова после финала Межконтинентального кубка

Полузащитник «ПСЖ» Варрен Заир-Эмери высказался про вратаря Матвея Сафонова после финала Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).
Россиянин отбил 4 из 5 послематчевых пенальти.
«Он был готов, ждал этого момента и показал свои качества.
Этот парень очень хорошо влился в команду, быстро выучил французский, он всегда слушает и всегда выкладывается на полную. Именно такие игроки нам и нужны», – сказал Заир-Эмери.
- Гол у «ПСЖ» забил Хвича Кварацхелия на 38-й минуте. У «Фламенго» отличился Жоржиньо с пенальти на 62-й.
- Для Сафонова это был 4-й матч в сезоне в составе парижан. В них он пропустил 3 гола, провел на ноль 2 игры.
Источник: Le Parisien