Заир-Эмери похвалил Сафонова после финала Межконтинентального кубка

Полузащитник «ПСЖ» Варрен Заир-Эмери высказался про вратаря Матвея Сафонова после финала Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

Россиянин отбил 4 из 5 послематчевых пенальти.

«Он был готов, ждал этого момента и показал свои качества.

Этот парень очень хорошо влился в команду, быстро выучил французский, он всегда слушает и всегда выкладывается на полную. Именно такие игроки нам и нужны», – сказал Заир-Эмери.