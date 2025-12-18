Аршавин объяснил, как игроки «ПСЖ» помогли Сафонову отбить 4 пенальти

Экс-форвард «Арсенала» Андрей Аршавин отметил плохое исполнение 11-метровых игроками «ПСЖ» в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, по пенальти 2:1).
Российский вратарь парижан Матвей Сафонов в послематчевой серии отбил 4 пенальти из 5.
«Игроки «ПСЖ» били ужасно. Если бы они свои удары забили, то не было бы столько отбитых ударов у Сафонова», – сказал Аршавин.
- У «ПСЖ» пенальти не забили Усман Дембеле и Брэдли Барколя.
- В основное время гол у парижан забил Хвича Кварацхелия на 38-й минуте. У «Фламенго» отличился Жоржиньо с пенальти на 62-й.
Источник: «Матч ТВ»