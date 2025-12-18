Введите ваш ник на сайте
Аршавин объяснил, как игроки «ПСЖ» помогли Сафонову отбить 4 пенальти

Сегодня, 09:46
15

Экс-форвард «Арсенала» Андрей Аршавин отметил плохое исполнение 11-метровых игроками «ПСЖ» в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, по пенальти 2:1).

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов в послематчевой серии отбил 4 пенальти из 5.

«Игроки «ПСЖ» били ужасно. Если бы они свои удары забили, то не было бы столько отбитых ударов у Сафонова», – сказал Аршавин.

Сафонов станцевал с наградой лучшего игрока финала Межконтинентального кубка
Тренер «Фламенго» – о Сафонове: «Он будто видел нашу тренировку»
Заир-Эмери похвалил Сафонова после финала Межконтинентального кубка 1
Источник: «Матч ТВ»
Межконтинентальный кубок Фламенго ПСЖ Аршавин Андрей Сафонов Матвей
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1766040629
Бред какой-то...А игроки "Фламенго" били отлично??? Кстати, о показе, за что все всегда клянут себя(да и про ВАРево-тоже) :сколько раз ни показали,а второй пенальти в ворота ПСЖ надо было перебить.Или тоже "показывать то, что видят парни на ВАРеве", не умеет и ФИФА.
Ответить
Foxitkuban
1766040700
З - зависть.
Ответить
Volrad777
1766041184
Чмошник. Зенитовец недоделанный на международной арене на болеть за русских а не искать причины
Ответить
TOMSON
1766041281
Да все правильно Андрей Сергеевич говорит. Чистая математика.
Ответить
biber.ru
1766041611
Не было ба счастья, да несчастье помогло. Очень спорная поговорка.
Ответить
OldenVad
1766055617
Если бы они забили, то он не отразил бы столько. По моему это ПЯТЬ )))
Ответить
