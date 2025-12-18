Маркиньос оценил игру Сафонова в финале Межконтинентального кубка

Защитник «ПСЖ» Маркиньос подвел итоги финала Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, по пенальти 2:1).

Он сказал, что игра голкипера команды Матвея Сафонова придавала уверенности парижанам.

– Вы только что выиграли свой шестой титул в 2025-м. Это лучший год в вашей карьере?

– Прежде всего, это лучший год для клуба. Мы выиграли почти все, нам не хватило только клубного чемпионата мира. Это выступление демонстрирует амбиции «ПСЖ», философию, которой мы придерживаемся сегодня.

Это клуб, который много вложил для таких достижений. Приятно быть его частью и частью этой команды. Мы должны всегда быть голодными до побед и продолжать работать, чтобы добиться еще большего.

– Вас удивила игра Матвея Сафонова, который отразил четыре пенальти?

– В такие моменты очень важно иметь такого вратаря, который может придать уверенности. Мы должны поблагодарить весь персонал, который хорошо его подготовил и помог ему.

У него есть свои сильные качества: умение среагировать в нужный момент, потому что у соперника есть сильные футболисты, которые обычно хорошо бьют по воротам. Но опять же, в этот момент нам действительно нужен вратарь, который дает нам уверенность.

– Даже не показав выдающейся игры, вы сумели победить. Это показатель большого клуба?

– Да, мы не показали свою лучшую игру, но всe равно сыграли хорошо. С другой стороны была команда, которая в определeнные моменты создавала нам проблемы. Они использовали слабые места. Было заметно, что они работали над нашими недостатками.