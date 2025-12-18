Тренер «Фламенго» – о Сафонове: «Он будто видел нашу тренировку»

Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис финала Межконтинентального кубка с «ПСЖ» (1:1, 1:2 по пенальти) высказался об игре вратаря парижан Матвея Сафонова.

Россиянин отразил 4 удара из 5 в серии послематчевых пенальти.

«Вратари, аналитики и тренеры изучают информацию и передают ее. Вероятно, вратарь «ПСЖ» изучал данные очень тщательно. Он ждал удар Педро и остался по центру при пенальти Лео Перейры. Такое ощущение, что вчера он видел нашу тренировку. Очень похвально.

Поздравляю «ПСЖ». Фантастический сезон. Они это заслужили. Предпочитаю поздравить «ПСЖ» и их вратаря, который отразил все эти пенальти и сделал свою команду чемпионами», – сказал Филипе Луис.