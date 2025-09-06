Введите ваш ник на сайте
Названы сроки возвращения Дембеле в состав «ПСЖ»

6 сентября, 16:58

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле пропустит около 6 недель из-за травмы мышц задней поверхности бедра. Он пропустит игры клуба с «Аталантой» в Лиге чемпионов и «Марселем» в Лиге 1.

Другой вингер «ПСЖ» Десир Дуэ также не сможет выйти на поле в матче ЛЧ с итальянским клубом из-за повреждения.

  • 28-летний Дембеле травмировался в составе сборной Франции в матче отбора ЧМ-2026 с Украиной (2:0). Он также не сыграет за «трехцветных» 9 сентября с Исландией.
  • 20-летний Дуэ тоже покинул расположение сборной Франции из-за травмы.

Источник: страница Фабриса Хокинса в соцсети X
Франция. Лига 1 Отборочные матчи к ЧМ. Европа ПСЖ Франция Дембеле Усман Дуэ Десир
