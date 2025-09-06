Названы сроки возвращения Дембеле в состав «ПСЖ»

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле пропустит около 6 недель из-за травмы мышц задней поверхности бедра. Он пропустит игры клуба с «Аталантой» в Лиге чемпионов и «Марселем» в Лиге 1.

Другой вингер «ПСЖ» Десир Дуэ также не сможет выйти на поле в матче ЛЧ с итальянским клубом из-за повреждения.