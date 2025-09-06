Названы сроки возвращения Дембеле в состав «ПСЖ»

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле пропустит около 6 недель из-за травмы мышц задней поверхности бедра. Он пропустит игры клуба с «Аталантой» в Лиге чемпионов и «Марселем» в Лиге 1.
Другой вингер «ПСЖ» Десир Дуэ также не сможет выйти на поле в матче ЛЧ с итальянским клубом из-за повреждения.
- 28-летний Дембеле травмировался в составе сборной Франции в матче отбора ЧМ-2026 с Украиной (2:0). Он также не сыграет за «трехцветных» 9 сентября с Исландией.
- 20-летний Дуэ тоже покинул расположение сборной Франции из-за травмы.
Источник: страница Фабриса Хокинса в соцсети X