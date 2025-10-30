«ПСЖ» сообщил о травме вингера сборной Франции

Правый вингер «ПСЖ» Десир Дуэ повредил мышцу правого бедра в гостевой игре 10-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (1:1). Он пропустит несколько недель.
Дальнейшее обследование футболиста будет проведено после перерыва на матчи сборных.
- 20-летний Дуэ в этом сезон провел за «ПСЖ» 8 матчей, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
- Дуэ пропустил матчи за сборную Франции в октябре из-за повреждения. В ноябре национальная команда сыграет в отборе ЧМ-2026 с Украиной в Париже и с Азербайджаном в Баку.
Источник: официальный сайт «ПСЖ»