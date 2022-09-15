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    Десир Дуэ - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Десир
    Фамилия Дуэ
    Команда Ренн
    Состав Основной
    Родной город Анжер
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 июня 2005 (17 лет)
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 26' - 90' Ренн 0:1 Марсель Франция. Лига 1, 26 тур
    66'
    26.02.2023 64' - 90' Нант 0:1 Ренн Франция. Лига 1, 25 тур
    23.02.2023 96' - 124' Ренн 2:2
    (4:5)п         		Шахтер Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 75' Ренн 2:0 Клермон Франция. Лига 1, 24 тур
    16.02.2023 71' - 90' Шахтер 2:1 Ренн Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 69' Тулуза 3:1 Ренн Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 4 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 96' -124' Ренн (Ренн) 2:2
    (4:5)п    		 Шахтер (Донецк)
    16.02.2023 71' -90' Шахтер (Донецк) 2:1 Ренн (Ренн)
    03.11.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:1 АЕК (Ларнака)
    27.10.2022 70' -90' Фенербахче (Стамбул) 3:3 Ренн (Ренн)
    73'
    06.10.2022 64' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Динамо (Киев)
    89'
    15.09.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:2 Фенербахче (Стамбул)
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