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Статистика по турнирам

Лига наций 2026/2027 Суперкубок УЕФА 2026 Суперкубок Франции 2026 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Франция. Лига 1 2026/2027 Чемпионат мира 2026 Клубный чемпионат мира 2025 Лига чемпионов 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Суперкубок УЕФА 2025 Суперкубок Франции 2025 Франция. Кубок 2025/2026 Франция. Лига 1 2025/2026 Лига наций 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Межконтинентальный кубок 2024 Олимпиада 2024 Суперкубок Франции 2024 Франция. Кубок 2024/2025 Франция. Лига 1 2024/2025 Лига Европы 2023/2024 Франция. Кубок 2023/2024 Франция. Лига 1 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Франция. Кубок 2022/2023 Франция. Лига 1 2022/2023