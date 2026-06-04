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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Кот-д'Ивуар
Франция - Кот-д'Ивуар: обзор матча 04 июня 2026
Франция
04.06.2026, четверг, 22:10
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Кот-д'Ивуар
45'
Р. Шерки
53'
Г. Дуэ
84'
А. Диалло
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Франция - Кот-д'Ивуар
Завершен
90'
+5'
Замена
Брэдли Барколя
️️️️➡️️
Маркюс Тюрам
89'
84'
ГОЛ! 1:2!
Амад Диалло
Пас отдал
Гела Дуэ
Замена
Варрен Заир-Эмери
️️️️➡️️
Райан Шерки
78'
75'
Замена
Усман Дьоманде
️️️️➡️️
Уилфрид Синго
74'
Травма
Уилфрид Синго
68'
Замена
Анже-Йоан Бонни
️️️️➡️️
Секо Фофана
68'
Замена
Кристофер Опери
️️️️➡️️
Конан
68'
Замена
Кристи Инao Улаи
️️️️➡️️
Франк Кессье
67'
Замена
Ибраим Сангаре
️️️️➡️️
Ян Диоманде
67'
Замена
Базумана Туре
️️️️➡️️
Элье Ваи
Замена
Куадио Коне
️️️️➡️️
Адриан Рабьо
67'
Замена
Люка Эрнандес
️️️️➡️️
Ибраима Конате
67'
Замена
Мало Густо
️️️️➡️️
Жюль Кунде
66'
53'
ГОЛ! 1:1!
Гела Дуэ
Пас отдал
Николя Пепе
46'
Замена
Амад Диалло
️️️️➡️️
Умар Диаките
46'
Замена
Николя Пепе
️️️️➡️️
Симон Адингра
Замена
Жан-Филипп Матета
️️️️➡️️
Килиан Мбаппе
46'
Замена
Магнес Аклиуш
️️️️➡️️
Майкл Олисе
46'
Замена
Н'Голо Канте
️️️️➡️️
Орельен Чуамени
46'
Замена
Максенс Лакруа
️️️️➡️️
Дайот Упамекано
46'
Замена
Люка Динь
️️️️➡️️
Тео Эрнандес
46'
45'
+1
Желтая карточка
Франк Кессье
(неспортивное поведение)
ГОЛ! 1:0!
Райан Шерки
Пас отдал
Ибраима Конате
45'
45'
+3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
24
Райан Шерки
АП
11
Майкл Олисе
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Кот-д'Ивуар
1
Яхья Фофана
ВР
3
Конан
ЛЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
17
Гела Дуэ
ПЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
8
Франк Кессье
(К)
ЦП
6
Секо Фофана
ЦП
10
Симон Адингра
ЛВ
11
Ян Диоманде
ЦФ
12
Элье Ваи
ЦФ
14
Умар Диаките
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Франция
23
Робин Риссе
ВР
1
Брис Самба
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Максенс Лакруа
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Куадио Коне
ЦП
25
Магнес Аклиуш
АП
20
Десир Дуэ
АП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Кот-д'Ивуар
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
18
Ибраим Сангаре
ОП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
26
Кристи Инao Улаи
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
15
Амад Диалло
ПВ
24
Базумана Туре
ЛФ
22
Эванн Гессан
ЦФ
9
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
19
Эрнандес
15
Конате
4
Упамекано
5
Кунде
8
Чуамени
14
Рабьо
24
Шерки
11
Олисе
10
Мбаппе
9
Тюрам
4-2-1-3
1
Фофана
5
Синго
17
Дуэ
20
Агбаду
3
Конан
8
Кессье
6
Фофана
10
Адингра
14
Диаките
12
Ваи
11
Диоманде
19
Эрнандес
3
Динь
3
Динь
19
Эрнандес
15
Конате
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Конате
4
Упамекано
26
Лакруа
26
Лакруа
4
Упамекано
5
Кунде
2
Густо
2
Густо
5
Кунде
24
Шерки
18
Заир-Эмери
18
Заир-Эмери
24
Шерки
8
Чуамени
13
Канте
13
Канте
8
Чуамени
14
Рабьо
6
Коне
6
Коне
14
Рабьо
11
Олисе
25
Аклиуш
25
Аклиуш
11
Олисе
9
Тюрам
12
Барколя
12
Барколя
9
Тюрам
10
Мбаппе
22
Матета
22
Матета
10
Мбаппе
3
Конан
13
Опери
13
Опери
3
Конан
5
Синго
2
Дьоманде
2
Дьоманде
5
Синго
11
Диоманде
18
Сангаре
18
Сангаре
11
Диоманде
8
Кессье
26
Улаи
26
Улаи
8
Кессье
14
Диаките
15
Диалло
15
Диалло
14
Диаките
12
Ваи
24
Туре
24
Туре
12
Ваи
6
Фофана
9
Бонни
9
Бонни
6
Фофана
10
Адингра
19
Пепе
19
Пепе
10
Адингра
Остались в запасе
Франция
Кот-д'Ивуар
23
Робин Риссе
ВР
1
Брис Самба
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
20
Десир Дуэ
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
22
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Остались в запасе
23
Робин Риссе
ВР
1
Брис Самба
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
20
Десир Дуэ
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
Остались в запасе
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
22
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Статистика матча Франция - Кот-д'Ивуар
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
8
9
Офсайды
3
3
Количество передач
651
440
Сейвы
1
5
Точность передач %
91
86
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Гисхамер
(Бюрмос)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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