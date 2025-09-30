Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Назван игрок, который провел больше всех матчей в сезоне-2024/25 – ему 40 лет

Назван игрок, который провел больше всех матчей в сезоне-2024/25 – ему 40 лет

Сегодня, 12:48

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPrro) опубликовала доклад о нагрузке на игроков. Организация считает, что они проводят слишком много матчей.

По данным FIFPro, в прошлом сезоне 10 футболистов сыграли 69 и более матчей – с учетом товарищеских поединков в клубах и матчей за сборную. Все они выступали на клубном чемпионате мира.

Больше всего игр провел Лука Модрич, который по окончании сезона перешел из «Реала» в «Милан». 9 сентября ему исполнилось 40 лет.

Топ-10 футболисто по числу матчей в прошлом сезоне выглядит так:

1. Лука Модрич («Реал» и сборная Хорватии) – 76;

2. Федерико Вальверде («Реал» и сборная Уругвая) – 72;

3. Фабиан Руис («ПСЖ» и сборная Испании) – 71;

4. Алессандро Бастони («Интер» и сборная Италии) – 70;

5-10. Ашраф Хакими («ПСЖ» и сборная Марокко) – 69;

5-10. Йозуа Киммих («Бавария» и сборная Германии) – 69;

5-10. Педри («Барселона» и сборная Испании) – 69;

5-10. Жоау Невеш («ПСЖ» и сборная Португалии) – 69;

5-10. Керем Актюркоглу («Бенфика» и сборная Турции) – 69;

5-10. Десир Дуэ («ПСЖ» и сборная Франции) – 69.

  • Больше всего летал на самолете вратарь сборной Австралии Мэтью Райан – 169 тысяч километров. В прошлом сезоне он играл за «Рому» и «Ланс», а летом перешел в «Леванте».
  • FIFPro также отмечает, что вингер «Барселоны» Ламин Ямаль к своим 18 годам сыграл 130 матчей, что значительно больше, чем у большинства его сверстников.

Еще по теме:
Мбаппе пропустит матч с «Кайратом» 1
Аршавин посетил стадион «Кайрата» перед матчем с «Реалом»
Аршавин назвал позитивный результат для «Кайрата» в игре с «Реалом» 1
Источник: BBC
Испания. Примера Италия. Серия А Леванте Фенербахче Барселона Бавария Интер ПСЖ Реал Милан Модрич Лука Райан Мэтью Киммих Йозуа Руис Фабиан Бастони Алессандро Хакими Ашраф Вальверде Федерико Педри Актюркоглу Керем Дуэ Десир Невеш Жоау Ямаль Ламин
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мбаппе пропустит матч с «Кайратом»
13:34
1
Дивеев назвал потенциальных номинантов «Золотого мяча» среди российских игроков
13:19
Назван игрок, который провел больше всех матчей в сезоне-2024/25 – ему 40 лет
12:48
Григорян назвал преимущество «Спартака» над всеми клубами РПЛ
12:31
1
Стали известны вопросы «Балтики» по судейству матча с ЦСКА
12:26
Семин сказал, кто должен уйти из «Спартака» при увольнении Станковича
11:57
1
Дивеев ответил Талалаеву на слова о пенальти и удалениях в матчах ЦСКА
11:46
Экс-гендиректор «Спартака» назвал лучшего игрока команды в XXI веке
11:04
4
В Москве создана мусульманская футбольная лига
10:58
14
Легионер «Спартака» объяснил, почему команда стала сильнее в этом сезоне
10:30
9
Все новости
Все новости
В «Барселоне» рассказали о сорвавшемся трансфере вингера сборной Колумбии
09:29
В «Барселоне» рассказали о ситуации с переходом Уильямса из «Атлетика»
08:48
Раскрыты подробности перепалки Винисиуса и Коке в мадридском дерби
01:30
Роналду не стал голосовать за Ямаля в опросе от France Football
Вчера, 22:57
1
В «Сосьедаде» объяснили, почему Захарян не сыграл с «Барселоной»
Вчера, 20:20
Фото«Барселона» продлила контракт с опорником, пропустившим больше года
Вчера, 16:29
«Реал» и «Барселона» узнали соперников в Суперкубке Испании
Вчера, 15:31
1
«Барселона» повторила рекорд 81-летней давности
Вчера, 01:25
1
Раскрыты слова Флорентино Переса из раздевалки «Реала» после 2:5 от «Атлетико»
28 сентября
2
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Сосьедадом» (2:1) и обошла «Реал»
28 сентября
3
«Реал» на месяц остался без правых защитников
28 сентября
Примера. «Реал» крупно проиграл в дерби «Атлетико» – 2:5
27 сентября
16
ФотоЯмаль на церемонии «Золотого мяча» сфотографировался только с журналисткой из России
26 сентября
4
ВидеоФеерический гол 37-летнего Левандовского на тренировке «Барсы»
26 сентября
3
Флик высказался о победе «Барселоны» над «Овьедо»
26 сентября
Примера. 37-летний Левандовски принес «Барселоне» волевую победу над «Овьедо» (3:1)
26 сентября
Флик определился с заменой для Левандовского в «Барселоне»
25 сентября
6
Скоулз назвал лучшего действующего полузащитника: «Сочетает Хави и Иньесту»
25 сентября
1
Генич спрогнозировал следующего обладателя «Золотого мяча»
25 сентября
2
Примера. Хет-трик Альвареса принес «Атлетико» волевую победу над «Райо Вальекано» (3:2), «Сосьедад» без Захаряна обыграл «Мальорку» (1:0)
25 сентября
Главные фавориты на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров
24 сентября
2
Названа дата первого Эль Класико в сезоне
24 сентября
Определен самый пожилой тренер топ-5 лиг Европы
24 сентября
1
Семья Ямаля разозлилась на результаты «Золотого мяча»
24 сентября
2
Алонсо высказался о прогрессе «Реала»
24 сентября
Мбаппе повторил рекорд Пушкаша
24 сентября
Примера. «Реал» разгромил «Леванте» (4:1); у Мбаппе дубль, Винисиус сделал 1+1
24 сентября
1
Гави из «Барселоны» выбыл до конца года: подробности
23 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 