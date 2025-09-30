Назван игрок, который провел больше всех матчей в сезоне-2024/25 – ему 40 лет

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPrro) опубликовала доклад о нагрузке на игроков. Организация считает, что они проводят слишком много матчей.

По данным FIFPro, в прошлом сезоне 10 футболистов сыграли 69 и более матчей – с учетом товарищеских поединков в клубах и матчей за сборную. Все они выступали на клубном чемпионате мира.

Больше всего игр провел Лука Модрич, который по окончании сезона перешел из «Реала» в «Милан». 9 сентября ему исполнилось 40 лет.

Топ-10 футболисто по числу матчей в прошлом сезоне выглядит так:

1. Лука Модрич («Реал» и сборная Хорватии) – 76;

2. Федерико Вальверде («Реал» и сборная Уругвая) – 72;

3. Фабиан Руис («ПСЖ» и сборная Испании) – 71;

4. Алессандро Бастони («Интер» и сборная Италии) – 70;

5-10. Ашраф Хакими («ПСЖ» и сборная Марокко) – 69;

5-10. Йозуа Киммих («Бавария» и сборная Германии) – 69;

5-10. Педри («Барселона» и сборная Испании) – 69;

5-10. Жоау Невеш («ПСЖ» и сборная Португалии) – 69;

5-10. Керем Актюркоглу («Бенфика» и сборная Турции) – 69;

5-10. Десир Дуэ («ПСЖ» и сборная Франции) – 69.