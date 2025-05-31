«ПСЖ» в мюнхенском финале Лиги чемпионов победил «Интер». Счет получился крупным – 5:0.

В трех голах парижан поучаствовал Десир Дуэ. Также забил бывший футболист «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия.

Матвей Сафонов был в запасе «ПСЖ».

Парижане впервые выиграли Лигу чемпионов.

«Интер» проиграл в финале ЛЧ второй раз за два последних года.

Лига чемпионов. Финал

ПСЖ (Франция) – Интер (Италия) – 5:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Хакими, 12; 2:0 – Дуэ, 20; 3:0 – Дуэ, 63; 4:0 – Кварацхелия, 73; 5:0 – Маюлу, 87.

Результаты Лиги чемпионов