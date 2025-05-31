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  • ⚡️ Лига чемпионов. «ПСЖ» раскрошил «Интер» в финале (5:0), у Дуэ 2+1, у Хвичи гол, Сафонов – на лавке

⚡️ Лига чемпионов. «ПСЖ» раскрошил «Интер» в финале (5:0), у Дуэ 2+1, у Хвичи гол, Сафонов – на лавке

31 мая 2025, 23:50
34

«ПСЖ» в мюнхенском финале Лиги чемпионов победил «Интер». Счет получился крупным – 5:0.

В трех голах парижан поучаствовал Десир Дуэ. Также забил бывший футболист «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия.

Матвей Сафонов был в запасе «ПСЖ».

Парижане впервые выиграли Лигу чемпионов.

«Интер» проиграл в финале ЛЧ второй раз за два последних года.

Лига чемпионов. Финал

ПСЖ (Франция) – Интер (Италия) – 5:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Хакими, 12; 2:0 – Дуэ, 20; 3:0 – Дуэ, 63; 4:0 – Кварацхелия, 73; 5:0 – Маюлу, 87.

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 Интер ПСЖ Кварацхелия Хвича Дуэ Десир
Комментарии (34)
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Spartak_forv@
1748724826
Как детей во дворе.Итальянцы просто не знали,что им делать. Для финала,конечно,непозволительное доминирование одной команды.Абсолютно заслуженный кубок для парижан! Очень жаль,что Барса в финал не прошла,сейчас бы смотрели огненный футбол двух супер атакующих команд,а не игру в одни ворота...и мучения Интера
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ScarlettOgusania
1748724828
ПСЖ раскрошил Интер, Сафонов - чемпион Лиги чемпионов!!!)) поздравляю!
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insider_retro
1748724969
Не являясь поклонником обеих команд, хочется, разве что, отметить привет французской лиги замысловатому и напыщенному итальянскому чемпионату... Хлёстко получилось...
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Cleaner
1748725438
Болел за французов. Сильно неожиданный результат. Не ожидал такой убедительной победы. Сафонова с ТИТУЛОМ.
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Илья-Сушко-google
1748725538
ПСЖ на классе вынес Интер убийством. Как болельщик Барселоны скажу, что нынешней Барсе с её пусть и сильной атакой, но, к сожалению, откровенно дырявой обороной было бы ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО в финале с таким сбалансированным ПСЖ. Надо признать, что парижане сейчас поистине сильнейший клуб мира.
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Psih86
1748725564
Этот ПСЖ действительно классная команда, они долго к этому шли. Ну и как бы обидно это не звучало, но Интер сегодня просто отымели во все дырки.
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neveldomha
1748726792
Кто бы мог подумать, что гол Ачерби, забитый в добавленное время в ворота Барсы, приведет Интер к небывалому позору. Вот так футбольный бог посмеялся над итальяшками. Вы заняли чужое место и поплатились за это.
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MaxiLeon
1748733055
Так им и надо . Не Справедливо было бы, если они победили . А у остальных пусть "Горит", за те Баннеры в Мадриде (спагетти выиграли Барсу)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1748734413
Закончилось везение Интера на финале.Проиграли,чемпионат,кубок и лигу чемпионов.Как Барса умудрилась дну этому проиграть это загадка.Да и Бавария тоже...
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Oldtrafford83
1748756877
ТСЖ с победой, очень рад за Энрике! Стоило только избавиться от черепахи и подписать Мэтью))
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