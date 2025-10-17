Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига 1. «ПСЖ» ушел с 1:3 против «Страсбура» (3:3), у братьев Дуэ по ассисту

Лига 1. «ПСЖ» ушел с 1:3 против «Страсбура» (3:3), у братьев Дуэ по ассисту

Сегодня, 23:41

«ПСЖ» и «Страсбур» сыграли вничью на старте 8-го тура Лиги 1. Гости вели в два мяча, но упустили победу.

Дубль оформил Хоакин Паничелли.

У «ПСЖ» ассист сделал Десир Дуэ, а у «Страсбура» – его брат Гела.

Россиянин Матвей Сафонов был в запасе «ПСЖ».

Парижане по итогам тура могут потерять лидерство. «Страсбур» занимает вторую строчку.

Франция. Лига 1. 8 тур
ПСЖ - Страсбур - 3:3 (1:2)
Голы: 1:0 - Б. Барколя, 6; 1:1 - Х. Паничелли, 26; 1:2 - Д. Морейра, 41; 1:3 - Х. Паничелли, 49; 2:3 - Г. Рамуш, 58 (с пенальти); 3:3 - С. Маюлу, 79.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Мусаев объяснил, как Сафонов помог «ПСЖ» выиграть требл 2
Сафонов: «Во Франции неправильный шансон» 8
Определен лучший игрок 2025 года в Азии 1
Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Страсбур ПСЖ Дуэ Десир Дуэ Гела
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Прогноз Бубнова на матч «Спартак» – «Ростов»
23:28
1
Фото«Солфорд» из 4-го дивизиона Англии подписал экс-игрока сборной Италии
22:59
ВидеоСборная России опубликовала ностальгическое видео в годовщину победы над Англией в «Лужниках»
22:17
1
Реакция Боярского на скандальное интервью Кокорина
22:15
Фото«Все хотят тебя трахнуть»: ведущая Okko вышла замуж за известного комментатора, который старше на 10 лет
22:05
9
«Ахмат» был на грани технического поражения от «Краснодара»
21:55
2
Черчесов проявил вопиющую бестактность в общении с журналистом
21:35
5
Реакция Радимова на резонансное высказывание Станковича
21:30
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Манчестер Юнайтед»
21:21
Форвард сборной России заинтересовал два турецких клуба
20:55
1
Все новости
Все новости
Сафонов провел на скамейке «ПСЖ» 11-й матч подряд
23:56
Лига 1. «ПСЖ» ушел с 1:3 против «Страсбура» (3:3), у братьев Дуэ по ассисту
23:41
Мусаев объяснил, как Сафонов помог «ПСЖ» выиграть требл
20:44
2
Одноклубник Головина купит всем игрокам «Монако» iPhone 16 Pro Max
18:43
1
Сафонов: «Во Франции неправильный шансон»
15:49
8
Определен лучший игрок 2025 года в Азии
00:36
1
Сафонов готов уйти из «ПСЖ»: подробности
Вчера, 20:16
13
Губерниев поддержал Сафонова: «Это вызывает уважение»
Вчера, 18:45
В «ПСЖ» раздражены словами Сафонова, сказанными в России
Вчера, 16:51
3
Стало известно, когда травмированный Головин вернется на поле
15 октября
В «ПСЖ» отшили окружение Дембеле, выигравшего «Золотой мяч»
15 октября
Список финалистов премии Golden Boy
15 октября
2
Во Франции назвали российского тренера, который мог бы возглавить «ПСЖ»
15 октября
4
ФотоПогба встретился с Хабибом и задушил российского бойца
14 октября
1
Зидан высказался о возвращении к работе
12 октября
Фото«Монако» Головина назначил нового тренера
11 октября
Гризманн определил лучшего игрока в истории
11 октября
«Меня не совсем устраивает»: Сафонов – о ситуации в «ПСЖ»
11 октября
6
Сафонов заявил, что не хочет возвращаться в Россию
11 октября
11
«Монако» Головина уволил Адольфа Хюттера
10 октября
2
Сафонов ответил на вопрос, кто сильнее – он или Доннарумма
10 октября
3
Transfermarkt изменил стоимость Сафонова
10 октября
6
Стало известно, когда Головин вернется в состав «Монако»
10 октября
Сафонов рассказал, как относится к отсутствию игровой практики в «ПСЖ»
10 октября
3
«Монако» Головина выбрал нового тренера
9 октября
Французскому клубу ради кубкового матча предстоит пролететь 17 тысяч километров
9 октября
Ради Ямаля готовы побить трансферный рекорд Неймара
8 октября
2
Сафонов раскрыл, что смотрит на ютубе
8 октября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 