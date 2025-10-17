Лига 1. «ПСЖ» ушел с 1:3 против «Страсбура» (3:3), у братьев Дуэ по ассисту

«ПСЖ» и «Страсбур» сыграли вничью на старте 8-го тура Лиги 1. Гости вели в два мяча, но упустили победу.
Дубль оформил Хоакин Паничелли.
У «ПСЖ» ассист сделал Десир Дуэ, а у «Страсбура» – его брат Гела.
Россиянин Матвей Сафонов был в запасе «ПСЖ».
Парижане по итогам тура могут потерять лидерство. «Страсбур» занимает вторую строчку.
Франция. Лига 1. 8 тур
ПСЖ - Страсбур - 3:3 (1:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Б. Барколя, 6; 1:1 - Х. Паничелли, 26; 1:2 - Д. Морейра, 41; 1:3 - Х. Паничелли, 49; 2:3 - Г. Рамуш, 58 (с пенальти); 3:3 - С. Маюлу, 79.
Источник: «Бомбардир»