Лига 1. «ПСЖ» ушел с 1:3 против «Страсбура» (3:3), у братьев Дуэ по ассисту

«ПСЖ» и «Страсбур» сыграли вничью на старте 8-го тура Лиги 1. Гости вели в два мяча, но упустили победу.

Дубль оформил Хоакин Паничелли.

У «ПСЖ» ассист сделал Десир Дуэ, а у «Страсбура» – его брат Гела.

Россиянин Матвей Сафонов был в запасе «ПСЖ».

Парижане по итогам тура могут потерять лидерство. «Страсбур» занимает вторую строчку.