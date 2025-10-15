Введите ваш ник на сайте
Два зенитовца включены в топ-50 лучших дриблеров мира

Сегодня, 21:57
2

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших игроков мира по успешным обводкам.

В расчет брались только матчи национальных чемпионатов за последние полгода.

В топ-50 есть два футболиста из РПЛ. Оба представляют «Зенит» – это Луис Энрике (22-е место) и Педро (34-е место).

Первая десятка рейтинга выглядит так:

  1. Майкл Олисе («Бавария») – 100 (коэффициент);
  2. Винисиус Жуниор («Реал») – 98,1;
  3. Жереми Доку («Манчестер Сити») – 94,5;
  4. Десир Дуэ («ПСЖ») – 94;
  5. Алексис Вега («Толука») – 92,3;
  6. Эстевао («Челси») – 92;
  7. Нони Мадуэке («Арсенал») – 92;
  8. Педру Нету («Челси») – 91,6;
  9. Кенан Йылдыз («Ювентус») – 91,3;
  10. Николя Пепе («Вильярреал») – 91,2.

Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1760556824
у лаврухина-порнухниа бомбанёт нехило )))
Ответить
Хулиганин
1760557181
Ребята на случай просера сотого сезона соломку стелят. Чтобы хоть чем-то запомнился. Тут уже и по уши деревянный дельфин в топ-10 по игре головой. И аж два дриблера из всей РПЛ.
Ответить
  • Читайте нас: 