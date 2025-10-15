Два зенитовца включены в топ-50 лучших дриблеров мира

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших игроков мира по успешным обводкам.
В расчет брались только матчи национальных чемпионатов за последние полгода.
В топ-50 есть два футболиста из РПЛ. Оба представляют «Зенит» – это Луис Энрике (22-е место) и Педро (34-е место).
Первая десятка рейтинга выглядит так:
- Майкл Олисе («Бавария») – 100 (коэффициент);
- Винисиус Жуниор («Реал») – 98,1;
- Жереми Доку («Манчестер Сити») – 94,5;
- Десир Дуэ («ПСЖ») – 94;
- Алексис Вега («Толука») – 92,3;
- Эстевао («Челси») – 92;
- Нони Мадуэке («Арсенал») – 92;
- Педру Нету («Челси») – 91,6;
- Кенан Йылдыз («Ювентус») – 91,3;
- Николя Пепе («Вильярреал») – 91,2.
Источник: CIES Footbal Observatory