Два зенитовца включены в топ-50 лучших дриблеров мира

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших игроков мира по успешным обводкам.

В расчет брались только матчи национальных чемпионатов за последние полгода.

В топ-50 есть два футболиста из РПЛ. Оба представляют «Зенит» – это Луис Энрике (22-е место) и Педро (34-е место).

Первая десятка рейтинга выглядит так: