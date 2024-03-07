Билялетдинов сказал, что ему импонирует в игре «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением об игре команды после гостевого для красно-белых матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).
«У «Спартака» есть амбиции. Все говорили про какие-то безвыигрышные серии, но они тоже прерываются. «Спартак» неплохо сыграл, на сборах их видел, они действовали в том же ключе. Мне импонирует позитивный игровой настрой у игроков «Спартака». Тем более команда могла победить, забив в конце матча», – сказал Билялетдинов.
- «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 37 очками после 19 туров. «Спартак» идет четвертым с 31 очком.
- В чемпионатах России красно-белые не могут выиграть у петербуржцев уже 12 матчей подряд.