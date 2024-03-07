Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Билялетдинов сказал, что ему импонирует в игре «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением об игре команды после гостевого для красно-белых матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

    «У «Спартака» есть амбиции. Все говорили про какие-то безвыигрышные серии, но они тоже прерываются. «Спартак» неплохо сыграл, на сборах их видел, они действовали в том же ключе. Мне импонирует позитивный игровой настрой у игроков «Спартака». Тем более команда могла победить, забив в конце матча», – сказал Билялетдинов.

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 37 очками после 19 туров. «Спартак» идет четвертым с 31 очком.
    • В чемпионатах России красно-белые не могут выиграть у петербуржцев уже 12 матчей подряд.

    Новости по теме
    Тарханов назвал компонент, в котором Соболев лучше Павлюченко 3
    Промес выпустил новый трек: «Живу без страха» 14
    Семья красочно поздравила Соболева с днем рождения 8
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    alefreddy
    1709790999
    все верно приятно смотреть на игру и если избавиться от балласта 5-6 игроков прикупив на их место 2-3 более сильных будет все хорошо
    Ответить
    Алексей З
    1709796454
    С Зенитом хорошо себя проявили в обороне , с Факелом надо уже забивать, посмотрим как с этим будет. Трио атакующих Медина -Соболев -Зинковский ничем себя не проявили и были худшими с Зенитом, с Факелом надо им себя реабилитировать.
    Ответить
    zigbert
    1709813062
    Настрой действительно был. С Зенитом именно так и надо играть а не проигрывать еще до игры с точки зрения психологии.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+