Билялетдинов сказал, что ему импонирует в игре «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением об игре команды после гостевого для красно-белых матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«У «Спартака» есть амбиции. Все говорили про какие-то безвыигрышные серии, но они тоже прерываются. «Спартак» неплохо сыграл, на сборах их видел, они действовали в том же ключе. Мне импонирует позитивный игровой настрой у игроков «Спартака». Тем более команда могла победить, забив в конце матча», – сказал Билялетдинов.