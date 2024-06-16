Билялетдинов назвал фаворитов Евро-2024

Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов поделился мыслями по поводу главных фаворитов Евро-2024.

«Не планирую особо следить, своих дел хватает, полуфинал и финал посмотрю. Болеть ни за кого не буду. Фавориты – Германия, Франция, Англия, на мой взгляд», – поделился мнение Билялетдинов.