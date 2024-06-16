Билялетдинов назвал фаворитов Евро-2024

Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов поделился мыслями по поводу главных фаворитов Евро-2024.
«Не планирую особо следить, своих дел хватает, полуфинал и финал посмотрю. Болеть ни за кого не буду. Фавориты – Германия, Франция, Англия, на мой взгляд», – поделился мнение Билялетдинов.
- Евро-2024 стартовал в пятницу. Германия не заметила сопротивление Шотландии, отправив в их сетку ворот пять мячей (5:1). Другой фаворит турнира Испания вчера также уверенно переиграла своего соперника. Испанцы разгромно обыграли Хорватию (3:0).
- Напомним, что действующим победителем турнира является Италия. На турнир в Германию команду повез экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти. В первом матче итальянцы, несмотря на счет, довольно уверенно разобрались с Албанией (2:1).