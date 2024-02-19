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    Динияр Билялетдинов высказался по ситуации с Промесом

    Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов считает, что отправка хавбека красно-белых Квинси Промеса в Нидерланды не соответствует интересам российского футбола.

    – Промес объявлен в международный розыск. Что делать нам?

    – Конечно, это надо игнорировать. Пусть Промес спокойно живет и работает у нас, в России.

    – Представим, что его все-таки «депортируют» из России. Насколько тяжелой будет эта потеря для «Спартака»?

    – Как показывают последние чемпионаты России – да, для «Спартака» это будет очень большая потеря. Но я не думаю, что у нас решат «сдать» Промеса – это не соответствует интересам отечественного футбола.

    – Как считаете, этот парень на самом деле мог оптом торговать наркотиками?

    – Что-то я в этом очень сомневаюсь. Просто непонятно, откуда он на это брал время, ведь играл же в футбол, и, как всем известно, играл совсем неплохо.

    Скажите, как он, будучи таким занятым, мог создать такую «наркопирамиду»? Ведь сейчас появляются «сведения», что Квинси торговал едва ли не товарными вагонами… Зачем это надо было ему, человеку обеспеченному? Думаю, что-то тут «нечисто».

    – Что бы сейчас на его месте сделали вы?

    – Ну на всякий случай со сборов «Спартака» в Эмиратах вернулся бы в Москву. Мало ли что сейчас там будет…

    Взял бы тренера по физической подготовке, прилетел бы в Москву и спокойно занимался бы тут.

    • Прокуратура Амстердама объявила Промеса в международный розыск.
    • Ранее суд в столице Нидерландов заочно приговорил игрока к 6 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «Российская газета»

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    19.02.2024 08:00
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    Комментарии (6)
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    fakeid
    1708324558
    биля после спартака так отупел? конечно, раз зулус был занят футболом - он не мог в этом участвовать, по его логике. а то, что он просто инвестировал бабки, а занимались всеми процессами другие люди - до этого, конечно, сложно додуматься.
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    Купа Купыч
    1708327065
    Тупые вопросы, тупые ответы, тупой биляш.
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    СпорЦмен
    1708329123
    Как показывает опыт, барыги имеют официальную работу для прикрытия! Промес барыган, это все знают, вот только тушинские из пиТарасовки, своим визгом хотят его прикрыть.
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    шахта Заполярная
    1708336992
    Не понравилась грязным как Динияр ответил на вопросы. Сейчас и он о себе много нового узнает и окажется , что он тоже барыга.
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