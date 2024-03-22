Динияр Билялетдинов стал тренером в структуре «Локомотива»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов будет работать в отделе индивидуальной подготовки департамента развития молодежного футбола ФК «Локомотив».

Основную работу он будет проводить с атакующими полузащитниками и нападающими всех возрастов Академии «Локо» и молодежной команды.

«Департамент развития молодежного футбола под руководством Бориса Борисовича Ротенберга привлекает лучшие кадры для работы с молодыми футболистами «Локомотива» и продолжает структурное развитие всей системы подготовки игроков в Академии «Локо». Динияр Ринатович проходит обучение на тренерскую лицензию УЕФА категории А и, полученные знания сможет сразу применять на практике, работая с молодыми «железнодорожниками», – говорится в сообщении.

«Очень рад вернуться в родной клуб, в красно-зеленую семью и окунуться с головой в тренерский процесс. Вспоминая годы, когда я сам только начинал играть в футбол и сравнивая их с сегодняшним днем, могу с уверенностью сказать, что методы и возможности подготовки футболистов стали намного профессиональнее. Я приложу все силы, чтобы передать свой опыт и умения подрастающему поколению «Локо», – сказал Билялетдинов.