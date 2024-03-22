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    • Динияр Билялетдинов стал тренером в структуре «Локомотива»

    Динияр Билялетдинов стал тренером в структуре «Локомотива»

    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов будет работать в отделе индивидуальной подготовки департамента развития молодежного футбола ФК «Локомотив».

    Основную работу он будет проводить с атакующими полузащитниками и нападающими всех возрастов Академии «Локо» и молодежной команды.

    «Департамент развития молодежного футбола под руководством Бориса Борисовича Ротенберга привлекает лучшие кадры для работы с молодыми футболистами «Локомотива» и продолжает структурное развитие всей системы подготовки игроков в Академии «Локо». Динияр Ринатович проходит обучение на тренерскую лицензию УЕФА категории А и, полученные знания сможет сразу применять на практике, работая с молодыми «железнодорожниками», – говорится в сообщении.

    «Очень рад вернуться в родной клуб, в красно-зеленую семью и окунуться с головой в тренерский процесс. Вспоминая годы, когда я сам только начинал играть в футбол и сравнивая их с сегодняшним днем, могу с уверенностью сказать, что методы и возможности подготовки футболистов стали намного профессиональнее. Я приложу все силы, чтобы передать свой опыт и умения подрастающему поколению «Локо», – сказал Билялетдинов.

    • Динияр является выпускником Академии «Локо».
    • С 2000 по 2004 годы он провел в системе молодежного футбола в клубе, а с 2004 по 2009 годы выступал за основную команду.
    • Также он выступал за «Эвертон», «Спартак». «Анжи», «Торпедо», «Рубин» и «Тракай».

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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