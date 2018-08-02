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Динияр Билялетдинов
Статистика
Динияр Билялетдинов - статистика
Завершил карьеру
27 февраля 1985 (41), Москва
#14 | Полузащитник
185 см | 77 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Лига Европы 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Турнир четырех 2013
Copa del Sol 2012
Лига чемпионов 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Английской лиги 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
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Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ритеряй
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Ритеряй
1 : 1
02.08.2018
Партизан
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Партизан
1 : 0
26.07.2018
Ритеряй
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Иртыш
0 : 1
19.07.2018
Ритеряй
1' - 90'
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