Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Лига Европы 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Россия. Молодежное первенство 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Турнир четырех 2013 Copa del Sol 2012 Лига чемпионов 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Кубок РЖД 2008 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Суперкубок России 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Кубок РЖД 2007 Кубок УЕФА 2007/2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Товарищеские матчи 2007 Россия. Кубок 2006/2007 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005 Россия. Премьер-лига 2004