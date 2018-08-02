Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ритеряй - Партизан
Ритеряй - Партизан: обзор матча 02 августа 2018
Ритеряй
02.08.2018, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Партизан
9'
Е. Осипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ритеряй - Партизан
ГОЛ! 1:0!
Е. Осипов
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ритеряй
19
Евгений Осипов
ЦЗ
33
Вальдемар Боровский
ЦЗ
20
Вайдотас Силенас
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ЦП
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Главный тренер
Никола Виторович
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
14
Саша Зделар
ОП
44
Габриэль Энаке
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
Главный тренер
Саша Илич
Партизан
31
Филип Кляич
ВР
4
Мирослав Вуличевич
ЦЗ
22
Саша Илич
ЦП
2-2-1
19
Осипов
33
Боровский
20
Силенас
14
Билялетдинов
9
Казлаускас
1-3
88
Стойкович
14
Зделар
44
Энаке
27
Косович
8
Янкович
Остались в запасе
Ритеряй
Партизан
Главный тренер
Никола Виторович
31
Филип Кляич
ВР
4
Мирослав Вуличевич
ЦЗ
22
Саша Илич
ЦП
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
31
Филип Кляич
ВР
4
Мирослав Вуличевич
ЦЗ
22
Саша Илич
ЦП
Главный тренер
Никола Виторович
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Ритеряй - Партизан
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ритеряй
Литва. А-Лига, 20 тур
ТрансИНВЕСТ
0 : 0
16.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 17 тур
Жальгирис
3 : 2
12.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 16 тур
Ритеряй
0 : 3
29.05.2026
Судува
Литва. А-Лига, 15 тур
Шауляй
2 : 0
25.05.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 13 тур
Джюгас Тельшай
1 : 0
09.05.2026
Ритеряй
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Информация о матче
Стадион:
Партизан
Новости команд
Все
Ритеряй
Партизан
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
7 сентября
43
«Партизан» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Партизан» – «Хетафе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Хетафе» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Билялетдинов отказался вернуться в Россию и продлил контракт с «Тракаем»
2018.09.13 12:30
7
Динияр Билялетдинов: «В «Рубине» было приказано меня «закопать»
2018.04.25 22:00
18
Динияр Билялетдинов: «Играть к Карпину ни за что бы сейчас не пошел. Сработаться с ним нереально»
2018.04.25 13:13
11
Ринат Билялетдинов: «В «Тракае» к моему сыну относятся более профессионально, чем в «Рубине»
2018.03.31 06:27
7
«Чемпионат»: Билялетдинов мог перейти из «Тракая» в «Сарпсборг 08», но не сумел договориться по зарплате
2018.02.24 18:26
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
7 сентября
43
«Партизан» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Партизан» – «Хетафе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Хетафе» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+