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  • Ринат Билялетдинов: «В «Тракае» к моему сыну относятся более профессионально, чем в «Рубине»

Ринат Билялетдинов: «В «Тракае» к моему сыну относятся более профессионально, чем в «Рубине»

31 марта 2018, 06:27
7

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов рассказал о жизни своего сына Динияра в Литве. Полузащитник выступает за «Тракай».

«Ему хорошо в Литве. Давно он не испытывал такого душевного комфорта. Динияр отказался от зимних предложений и остался в «Тракае» как минимум до лета. В его действия не вмешивается никто, кроме главного тренера.

В атакующих действиях команды сын занимает важную роль и он очень рад этому. Ни президент, ни спортивный директор, ни администратор — никто не диктует ему, что делать, как готовиться или играть. Никто не строит козни, не устраивает хитрые комбинации, как в «Рубине». В Литве в этом плане более профессиональный подход», – сказал тренер.

В течение карьеры Динияр Билялетдинов успел поиграть за английский «Эвертон».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ритеряй Рубин СКА-Хабаровск Билялетдинов Динияр Билялетдинов Ринат
Комментарии (7)
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Ще Гевара
1522473578
К сожалению Тракай уже давно уровень Динияра.
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Федя Кабак
1522477574
Просто быстро сдулся и сдался
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Obojaemiy
1522486862
Да нам всем все равно на твоего сына. Он никакой игрок .
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FaTeK1945ru
1522490694
...Ринат,не надо ля-ля,мы,болельщики давно говорили,что твой сын не уровень РУБИНа.
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SPACE TRUCKIN
1522499601
нигде он так и не заиграл...может дело в непроффесионализме? ни в Эвертоне,ни в Спартаке,ни в Рубине,видимо,нет квалифицированных специалистов,которые смогли б разглядеть талант Динияра...только в Тракае есть...
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семёнычев
1522502989
осталось с Далей Грибковой подружиться и "жизнь удалась"... как говорил Афоня Борщов- "эх, сколько лет в городе зря прожил... в тёмном лесе, в тёмном лесе, залесью,...распашу я, распашу я, пашенку".... может и папашу в Еуропу перетянет....
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rubinovyi2
1522560042
То есть вообще никак не относятся?))
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