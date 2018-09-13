Билялетдинов отказался вернуться в Россию и продлил контракт с «Тракаем»

«Тракай» на своем сайте объявил о продлении контракта с бывшим полузащитником «Локомотива», «Эвертона» и «Спартака» Динияра Билялетдинова.

В свою очередь, 33-летний россиянин признался, что отказался от предложения перейти в «Химки».

«Действительно, у нас был не один разговор с «Химками», я ездил на их стадион, но решил вернуться в Литву. Есть разница между игрой в высшей и первой лиге», – сказал футболист.

Билялетдинов выступает за «Тракай» с сентября 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.