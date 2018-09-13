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    Билялетдинов отказался вернуться в Россию и продлил контракт с «Тракаем»

    «Тракай» на своем сайте объявил о продлении контракта с бывшим полузащитником «Локомотива», «Эвертона» и «Спартака» Динияра Билялетдинова.

    В свою очередь, 33-летний россиянин признался, что отказался от предложения перейти в «Химки».

    «Действительно, у нас был не один разговор с «Химками», я ездил на их стадион, но решил вернуться в Литву. Есть разница между игрой в высшей и первой лиге», – сказал футболист.

    Билялетдинов выступает за «Тракай» с сентября 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2018 12:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 22:10

      Хорошо что там его все устраивает.

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      Рейтинг: +839

      dimag 13 сентября 2018, 13:24

      Сказал - Прощай немытая Россия и вернулся в тьму таракань

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > dimag 13 сентября 2018, 16:59

      Я часто бываю в Литве. Там не так всё плохо, по сравнению ,например, с Тверской или Новгородской областями (где я тоже бываю регулярно)

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      Рейтинг: +11241

      alp > la verdad 14 сентября 2018, 16:14

      какие литва тверская или новгородская??? )))) дом-школа-дом твой удел, задрота кусок )))) наставь мне теперь минусиков, чтоб я расстроился ? ))))))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > alp 14 сентября 2018, 17:18

      Мальчик, ты заблудился?)))

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      Рейтинг: +11241

      alp > la verdad 17 сентября 2018, 09:26

      Ладно. Извини. я, местами был не прав

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 сентября 2018, 12:56

      Он там первый парень на деревне, а тут был бы "полировщиков лавки"... Денег он уже накопил предостаточно, чтобы этим озаботится, играя сейчас в Литве.

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