«Чемпионат»: Билялетдинов мог перейти из «Тракая» в «Сарпсборг 08», но не сумел договориться по зарплате

Полузащитник «Тракая» Динияр Билялетдинов нынешней зимой мог продолжить карьеру в чемпионате Норвегии.

Как сообщает источник, бронзовый призер последнего первенства страны «Сарпсборг 08» направил литовскому клубу официальное предварительное предложение, согласно которому был готов заплатить за россиянина требуемую сумму отступных. Тем не менее представителям 32-летнего футболиста не удалось достичь договоренности норвежцами по вопросу личного контракта.

Билялетдинов защищает цвета «Тракая» с прошлого сентября, его текущее соглашение рассчитано до конца 2018 года.