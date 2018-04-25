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    Динияр Билялетдинов: «Играть к Карпину ни за что бы сейчас не пошел. Сработаться с ним нереально»

    Экс-полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов, выступающий ныне за литовский «Тракай», рассказал, что было тяжело сработаться с бывшим главным тренером красно-белых Валерием Карпиным.

    Напомним, хавбек перешел в московский клуб из «Эвертона» в 2012 году и два сезона работал под руководством 49-летнего специалиста.

    «Дело не в «Спартаке». Я бы ни за что на свете не пошел к тренеру Карпину сейчас. Не потому что он плохой или я. А потому что сработаться нереально. Не беру профессиональные качества. Мы просто разные люди с разными приоритетами. Вот и все. Хотя на тот момент я ни с кем нигде не конфликтовал.

    В «Эвертоне» я привык: забил гол или отдал передачу — следующий матч играю. Бывало, что не играл, но обиды не было. И непонятных ситуаций не было. Тренер подходил, нормально все объяснял: «Мы перестраиваемся, на тренировках наигрываем новую схему, другой выполнит ее лучше», например. Нормальный профессиональный диалог.

    А когда постоянно идет непонимание, и тебе уже ничего не хочется, и тренеру с тобой неохота возиться. Это подсознательно чувствуется. Очень важно попасть к своему тренеру. Но так мало кому счастливится», – сказал Билялетдинов.

    Источник: Sport24

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    25.04.2018 13:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 27 апреля 2018, 22:24

      Цитаты -
      -" я привык: забил гол или отдал передачу — следующий матч играю."
      Читай- бабло обещанное призовое получаю. Отвыкай.

      -"Бывало, что не играл, но обиды не было. И непонятных ситуаций не было. Тренер подходил, нормально все объяснял: «Мы перестраиваемся, на тренировках наигрываем новую схему, другой выполнит ее лучше»"
      - типа, ты и так в шоколаде, терпилой побудь, а то стоны из под лавки начались..."
      Это просто возня свиней (а свиней бывших - не бывает) возле корыта, футбола у "Динияр Билялетдинов" сейчас в мозгах нет.

      0
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 18:59

      До отъезда в Англию Динияр играл отлично.Приехав в Россию это был уже не тот Билялетдинов. Возможно с Карпиным он не сработался,но ты должен доказать свою состоятельность в другой команде и с другим тренером.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 апреля 2018, 18:18

      еще один обидчивый решил о себе напомнить)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 апреля 2018, 15:10

      Да ты и в туманах не блистал

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 апреля 2018, 14:38

      У Карпина, деточка, работать надо, я тебя понимаю.

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 25 апреля 2018, 14:34

      У Динияра был только один нормальный тренер - его отец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 25 апреля 2018, 13:46

      Обидели мальчонку! Динияр, вот без обид, где ты а где Валера Твой уровень даже не пердив уже.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +245

      Альфред фаред > Иванов Иван Иванович 25 апреля 2018, 15:22

      Валера как тренер обосрался! Скоро с Ростова погонять.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 25 апреля 2018, 13:32

      Голос из литовского далёка...

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 13:25

      Я думал он уже карьеру завершил.
      А он в Литвей в составе ФК "Тракай" тракает клубы литовской лиги.

      7
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      Рейтинг: +28706

      silver29 25 апреля 2018, 13:24

      Так Карпин его и не зовет, чего воздух то сотрясать или решил напомнить о себе ?

      9
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > silver29 25 апреля 2018, 13:25

      скорее 2 вариант

      3
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