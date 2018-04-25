Динияр Билялетдинов: «Играть к Карпину ни за что бы сейчас не пошел. Сработаться с ним нереально»

Экс-полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов, выступающий ныне за литовский «Тракай», рассказал, что было тяжело сработаться с бывшим главным тренером красно-белых Валерием Карпиным.

Напомним, хавбек перешел в московский клуб из «Эвертона» в 2012 году и два сезона работал под руководством 49-летнего специалиста.

«Дело не в «Спартаке». Я бы ни за что на свете не пошел к тренеру Карпину сейчас. Не потому что он плохой или я. А потому что сработаться нереально. Не беру профессиональные качества. Мы просто разные люди с разными приоритетами. Вот и все. Хотя на тот момент я ни с кем нигде не конфликтовал.

В «Эвертоне» я привык: забил гол или отдал передачу — следующий матч играю. Бывало, что не играл, но обиды не было. И непонятных ситуаций не было. Тренер подходил, нормально все объяснял: «Мы перестраиваемся, на тренировках наигрываем новую схему, другой выполнит ее лучше», например. Нормальный профессиональный диалог.

А когда постоянно идет непонимание, и тебе уже ничего не хочется, и тренеру с тобой неохота возиться. Это подсознательно чувствуется. Очень важно попасть к своему тренеру. Но так мало кому счастливится», – сказал Билялетдинов.