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  • Динияр Билялетдинов: «Играть к Карпину ни за что бы сейчас не пошел. Сработаться с ним нереально»

Динияр Билялетдинов: «Играть к Карпину ни за что бы сейчас не пошел. Сработаться с ним нереально»

25 апреля 2018, 13:13
11

Экс-полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов, выступающий ныне за литовский «Тракай», рассказал, что было тяжело сработаться с бывшим главным тренером красно-белых Валерием Карпиным.

Напомним, хавбек перешел в московский клуб из «Эвертона» в 2012 году и два сезона работал под руководством 49-летнего специалиста.

«Дело не в «Спартаке». Я бы ни за что на свете не пошел к тренеру Карпину сейчас. Не потому что он плохой или я. А потому что сработаться нереально. Не беру профессиональные качества. Мы просто разные люди с разными приоритетами. Вот и все. Хотя на тот момент я ни с кем нигде не конфликтовал.

В «Эвертоне» я привык: забил гол или отдал передачу — следующий матч играю. Бывало, что не играл, но обиды не было. И непонятных ситуаций не было. Тренер подходил, нормально все объяснял: «Мы перестраиваемся, на тренировках наигрываем новую схему, другой выполнит ее лучше», например. Нормальный профессиональный диалог.

А когда постоянно идет непонимание, и тебе уже ничего не хочется, и тренеру с тобой неохота возиться. Это подсознательно чувствуется. Очень важно попасть к своему тренеру. Но так мало кому счастливится», – сказал Билялетдинов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Ритеряй Билялетдинов Динияр Карпин Валерий
Комментарии (11)
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Татарин за ЦСКА
1524651903
Я думал он уже карьеру завершил. А он в Литвей в составе ФК "Тракай" тракает клубы литовской лиги.
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insider_retro
1524652334
Голос из литовского далёка...
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Иванов Иван Иванович
1524653209
Обидели мальчонку! Динияр, вот без обид, где ты а где Валера Твой уровень даже не пердив уже.
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Бухбух
1524656084
У Динияра был только один нормальный тренер - его отец.
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DOCTOR PENALTY
1524656309
У Карпина, деточка, работать надо, я тебя понимаю.
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С-Пб on-line
1524658214
Да ты и в туманах не блистал
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OfaZavr
1524669512
еще один обидчивый решил о себе напомнить)
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zigbert
1524671968
До отъезда в Англию Динияр играл отлично.Приехав в Россию это был уже не тот Билялетдинов. Возможно с Карпиным он не сработался,но ты должен доказать свою состоятельность в другой команде и с другим тренером.
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GoLenaStop
1524857057
Цитаты - -" я привык: забил гол или отдал передачу — следующий матч играю." Читай- бабло обещанное призовое получаю. Отвыкай. -"Бывало, что не играл, но обиды не было. И непонятных ситуаций не было. Тренер подходил, нормально все объяснял: «Мы перестраиваемся, на тренировках наигрываем новую схему, другой выполнит ее лучше»" - типа, ты и так в шоколаде, терпилой побудь, а то стоны из под лавки начались..." Это просто возня свиней (а свиней бывших - не бывает) возле корыта, футбола у "Динияр Билялетдинов" сейчас в мозгах нет.
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