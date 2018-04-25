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  • Динияр Билялетдинов: «В «Рубине» было приказано меня «закопать»

Динияр Билялетдинов: «В «Рубине» было приказано меня «закопать»

25 апреля 2018, 22:00
18

Бывший полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов рассказал об уходе из казанского клуба. Сейчас 33-летний россиянин играет за литовский «Тракай».

– Нормальные отношения у меня были со всеми. Откуда посыл пошел?.. Хотя понятно: как гендиректор сказал «не будешь играть», так он и сделал. Приказано «закопать».

– Зачем «Рубину» вообще нужно было вас покупать, чтобы следующие два года мучительно пытаться от вас избавиться?

– Тогда предпосылок к этому не было. Все поменялось за месяц, но так или иначе Ринат Саярович вывел команду в Лигу Европы. Привезли в Казань «Ливерпуль», «Бордо». Ничего плохого. Просто всегда есть люди, которые ждут чужих ошибок. Нетерпимость, какая-то своя составляющая – влезть, подсидеть, поставить своих. От этой мишуры очень устаешь. Венгера сколько раз могли выгнать – до последнего терпели. Или Черчесов, говорят, результат не дает. Что с ним делать? Да ничего не делать. Работает и работает.

В составе «Рубина» Билялетдинов выступал с 2015 по 2017 год.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ритеряй Рубин Билялетдинов Динияр
Комментарии (18)
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Боцман59rus
1524683207
схалтурили ребята, неглубоко положили
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insider_retro
1524683354
После очередного пересмотра киношедевра, гендиректор сказал монументальное: "...Ваши проблемы, моя ответственность... Закопать!.." (к\ф "Сволочи")
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кошмарик
1524683755
два Били рвали бабло с Рубина .. отлучили от кормушки и заплакали, мол не оценили заслуг рвачей
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DOCTOR PENALTY
1524688350
Мальчик, успокойся, ты сам себя давно уже закопал. Есть ещё один такой же папенькин сынок - Сычёв - двигай к нему в искусство.
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compka
1524689960
Рубин после ухода Бердыева некоторое время по инерции играл бердыевским стилем и выбранными Бердыевым игроками. Это как в 90-ые годы после распада СССР проедали его наследство. Тут нет заслуги Рината Билялетдинова.
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Ще Гевара
1524713181
Чего-то он не договаривает.
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батог
1524717681
Бедненький! Неприкаянный какой-то!
Ответить
prezent2017
1524723172
Татары - они такие!
Ответить
zigbert
1524727414
Живого игрока не" закопают".
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OfaZavr
1524728679
просто так такое не происходит, значит было за что, а он только свою версию рассказывает как его все вокруг обижали)
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