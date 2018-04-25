Динияр Билялетдинов: «В «Рубине» было приказано меня «закопать»

Бывший полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов рассказал об уходе из казанского клуба. Сейчас 33-летний россиянин играет за литовский «Тракай».

– Нормальные отношения у меня были со всеми. Откуда посыл пошел?.. Хотя понятно: как гендиректор сказал «не будешь играть», так он и сделал. Приказано «закопать».

– Зачем «Рубину» вообще нужно было вас покупать, чтобы следующие два года мучительно пытаться от вас избавиться?

– Тогда предпосылок к этому не было. Все поменялось за месяц, но так или иначе Ринат Саярович вывел команду в Лигу Европы. Привезли в Казань «Ливерпуль», «Бордо». Ничего плохого. Просто всегда есть люди, которые ждут чужих ошибок. Нетерпимость, какая-то своя составляющая – влезть, подсидеть, поставить своих. От этой мишуры очень устаешь. Венгера сколько раз могли выгнать – до последнего терпели. Или Черчесов, говорят, результат не дает. Что с ним делать? Да ничего не делать. Работает и работает.

В составе «Рубина» Билялетдинов выступал с 2015 по 2017 год.