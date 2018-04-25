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    Динияр Билялетдинов: «В «Рубине» было приказано меня «закопать»

    Бывший полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов рассказал об уходе из казанского клуба. Сейчас 33-летний россиянин играет за литовский «Тракай».

    – Нормальные отношения у меня были со всеми. Откуда посыл пошел?.. Хотя понятно: как гендиректор сказал «не будешь играть», так он и сделал. Приказано «закопать».

    – Зачем «Рубину» вообще нужно было вас покупать, чтобы следующие два года мучительно пытаться от вас избавиться?

    – Тогда предпосылок к этому не было. Все поменялось за месяц, но так или иначе Ринат Саярович вывел команду в Лигу Европы. Привезли в Казань «Ливерпуль», «Бордо». Ничего плохого. Просто всегда есть люди, которые ждут чужих ошибок. Нетерпимость, какая-то своя составляющая – влезть, подсидеть, поставить своих. От этой мишуры очень устаешь. Венгера сколько раз могли выгнать – до последнего терпели. Или Черчесов, говорят, результат не дает. Что с ним делать? Да ничего не делать. Работает и работает.

    В составе «Рубина» Билялетдинов выступал с 2015 по 2017 год.

    Источник: Sport24

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    25.04.2018 22:00
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 апреля 2018, 10:44

      просто так такое не происходит, значит было за что, а он только свою версию рассказывает как его все вокруг обижали)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 26 апреля 2018, 10:23

      Живого игрока не" закопают".

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 апреля 2018, 09:12

      Татары - они такие!

      -3
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      Рейтинг: +6913

      батог 26 апреля 2018, 07:41

      Бедненький! Неприкаянный какой-то!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 26 апреля 2018, 06:26

      Чего-то он не договаривает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 26 апреля 2018, 06:17

      У Динияра всегда кто-то виноват кроме него самого... Помнится 3-4 года назад была новость о том , что у него был выбор регулярно играть за другой клуб на пониженной ЗП, или продолжать сидеть на лавке своего клуба. Он выбрал второе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 25 апреля 2018, 23:59

      Рубин после ухода Бердыева некоторое время по инерции играл бердыевским стилем и выбранными Бердыевым игроками. Это как в 90-ые годы после распада СССР проедали его наследство. Тут нет заслуги Рината Билялетдинова.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 апреля 2018, 23:32

      Мальчик, успокойся, ты сам себя давно уже закопал. Есть ещё один такой же папенькин сынок - Сычёв - двигай к нему в искусство.

      4
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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk > DOCTOR PENALTY 25 апреля 2018, 23:47

      А при чем тут Сыч???Сыча травма подвела,после травмы он стал хуже играть а не потому что он папенькин сынок!А Биляш сам сдал!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Fedor4uk 26 апреля 2018, 07:32

      Кто без травм играл? А подвела травма немногих,в том числе и Сычёва. Он до травмы звезду поймал и именно с помощью папы.. Папа решил "продать" сына подороже,как в Азии продают дочерей замуж..
      25 баранов,холодильник Мир и бесплатная путёвка- вот средняя цена дочери.. Сычёв старший хотел большего..
      Именно папа помешал Диме сосредоточиться на игре,на росте мастерства.. Хотел поудачнее "продать", но подвёл человеческий фактор.. Перспективного Сычёва не расценили,как звезду, и дали время вырасти,чем он и не воспользовался

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 25 апреля 2018, 23:17

      А может просто снизил к себе требования

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      Рейтинг: +17971

      арейская > Федя Кабак 26 апреля 2018, 01:21

      Вот именно, он вернувшись в российский чемпионат можно сказать и не играл, хотя и поменял клуба три наверное, и что его везде "закапывали" что-ли

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 25 апреля 2018, 22:38

      При чем тут Венгер, и тут он виноват? Бедный Венгер

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