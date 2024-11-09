Батраков побил достижение Билялетдинова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков оформил дубль в матче 15-го тура РПЛ против «Факела» (2:1). Оба мяча игрок забил с пенальти.
Батраков стал первым игроком в чемпионатах России, забившим два пенальти в одном матче в возрасте до 20 лет (19 лет и 153 дня).
Прежним рекордсменом был также «железнодорожник» Динияр Билялетдинов, который 28 августа 2005 года забил два пенальти в ворота «Амкара» (4:3, в гостях) в возрасте 20 лет 182 дня.
- Батраков – лучший бомбардир сезона РПЛ (10 голов).
- «Локомотив» идет в РПЛ 2-м.
- Следующий соперник – «Спартак» (23 ноября).
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов