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    Батраков побил достижение Билялетдинова

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков оформил дубль в матче 15-го тура РПЛ против «Факела» (2:1). Оба мяча игрок забил с пенальти.

    Батраков стал первым игроком в чемпионатах России, забившим два пенальти в одном матче в возрасте до 20 лет (19 лет и 153 дня).

    Прежним рекордсменом был также «железнодорожник» Динияр Билялетдинов, который 28 августа 2005 года забил два пенальти в ворота «Амкара» (4:3, в гостях) в возрасте 20 лет 182 дня.

    • Батраков – лучший бомбардир сезона РПЛ (10 голов).
    • «Локомотив» идет в РПЛ 2-м.
    • Следующий соперник – «Спартак» (23 ноября).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал «Цифроскоп»

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    09.11.2024 16:57
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    Комментарии (3)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731161398
    А если постоянно пробивать пенальти в каждом матче, то можно быстро Кержа догнать. Гыгыгы
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    Plyash
    1731162104
    Кому нужна эта идиотская статистика...
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