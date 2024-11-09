Батраков побил достижение Билялетдинова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков оформил дубль в матче 15-го тура РПЛ против «Факела» (2:1). Оба мяча игрок забил с пенальти.

Батраков стал первым игроком в чемпионатах России, забившим два пенальти в одном матче в возрасте до 20 лет (19 лет и 153 дня).

Прежним рекордсменом был также «железнодорожник» Динияр Билялетдинов, который 28 августа 2005 года забил два пенальти в ворота «Амкара» (4:3, в гостях) в возрасте 20 лет 182 дня.

Батраков – лучший бомбардир сезона РПЛ (10 голов).

«Локомотив» идет в РПЛ 2-м.

Следующий соперник – «Спартак» (23 ноября).

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