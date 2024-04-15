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    • Билялетдинов: «Бесплатного в Англии ничего нет – уровень жизни там не выше, чем в России»

    Билялетдинов: «Бесплатного в Англии ничего нет – уровень жизни там не выше, чем в России»

    Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов, поигравший в Англии за «Эвертон» с 2009 по 2012 год, сравнил жизнь в двух странах.

    «Когда играл в Англии, то к еде и к быту был неприхотлив, но не хватало российской ментальности. Не было той общительности, широкого кругозора и образованности.

    Англичане, в отличие от нас, зациклены на себе, они узковато думают, и это подбешивало. Все они были ограниченными, у британцев мало понимания о других нациях, культурах, странах и мировоззрениях. Узколобая парадигма.

    Ливерпуль – пример классической английской жизни, где все однообразно. Маленький город, в котором скучно: люди занимаются рутиной без какой-либо изюминки. Мне было настолько скучно, что в последний год в Англии мог выйти только в парк погулять.

    Но, может, это потому, что из Москвы – крупного мегаполиса. Поведение москвича и ливерпульца – две огромные разницы. Живут своей, отдаленной жизнью, а для меня это было чуждо.

    Жизнь в Англии недешевая, особенно налог за общественные работы, который ты платишь ежегодно. Не дай Бог, вызовешь пожарных, скорую или полицейских – все входит в эту таксу.

    Бесплатного, как в России, там ничего нет: ни образования, ни медицины – за все плати. Поэтому уровень жизни в том же Ливерпуле ничуть не выше, чем в любом небольшом городке России.

    Мы живем в квартирах, а англичане в таунхаусах – комнатушках без особого простора. Маленький садик или дворик – на этом все.

    На бумаге англичане получают больше россиян, но по факту они тратят все на то, на что приходится. В последнее время много путешествую по регионам России и вижу, что в малых городах есть чем заниматься.

    Даже в Заполярье можно находится круглый год. В России в этом плане огромный и нераскрытый потенциал, а в Англии все сужено до уровня садовничества», – сказал Билялетдинов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии (12)
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    slavа0508
    1713181404
    Работягам везде тяжело живётся. А у кого достаток выше среднего, то и в России неплохо живётся...
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    СпорЦмен
    1713181602
    Всё правильно, вон шляпа заполярная нашел себе занятие - литербол. В регионах с этим проблем нет. :)))
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    Cleaner
    1713182851
    Билялетдинов, ты по СВОЕМУ уровню жизни в России судишь...(((
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    NewLife
    1713184038
    Ответь на один вопрос: если бы в Англии судили футбол так как РФС, сколько судей и чиновников получили бы тюремные сроки.
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    FCSpartakM
    1713184119
    Господи, какой же бред... Сравнил 500тыс деревню и мировой Мегаполис.Во-первых, твоя такса входит в налог из которого бюджет формируют. Во-вторых, ты где видел бесплатное образование? Бесплатные места ограничены, большая часть платят за учебу.А бесплатная медицина... ну иди в эту бесплатную клинику, где сам будешь покупать лекарства или лечится активированным углем. Живет в своем мире с розовыми очками, вроде 40 лет, а размышление 4 летнего
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