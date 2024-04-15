Билялетдинов: «Бесплатного в Англии ничего нет – уровень жизни там не выше, чем в России»

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов, поигравший в Англии за «Эвертон» с 2009 по 2012 год, сравнил жизнь в двух странах.

«Когда играл в Англии, то к еде и к быту был неприхотлив, но не хватало российской ментальности. Не было той общительности, широкого кругозора и образованности.

Англичане, в отличие от нас, зациклены на себе, они узковато думают, и это подбешивало. Все они были ограниченными, у британцев мало понимания о других нациях, культурах, странах и мировоззрениях. Узколобая парадигма.

Ливерпуль – пример классической английской жизни, где все однообразно. Маленький город, в котором скучно: люди занимаются рутиной без какой-либо изюминки. Мне было настолько скучно, что в последний год в Англии мог выйти только в парк погулять.

Но, может, это потому, что из Москвы – крупного мегаполиса. Поведение москвича и ливерпульца – две огромные разницы. Живут своей, отдаленной жизнью, а для меня это было чуждо.

Жизнь в Англии недешевая, особенно налог за общественные работы, который ты платишь ежегодно. Не дай Бог, вызовешь пожарных, скорую или полицейских – все входит в эту таксу.

Бесплатного, как в России, там ничего нет: ни образования, ни медицины – за все плати. Поэтому уровень жизни в том же Ливерпуле ничуть не выше, чем в любом небольшом городке России.

Мы живем в квартирах, а англичане в таунхаусах – комнатушках без особого простора. Маленький садик или дворик – на этом все.

На бумаге англичане получают больше россиян, но по факту они тратят все на то, на что приходится. В последнее время много путешествую по регионам России и вижу, что в малых городах есть чем заниматься.

Даже в Заполярье можно находится круглый год. В России в этом плане огромный и нераскрытый потенциал, а в Англии все сужено до уровня садовничества», – сказал Билялетдинов.